Reprodução/redes sociais Rio se prepara para chuvas fortes nos próximos dias





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade para todos os 92 muncípios do estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (25). No aviso, o órgão prevê a chegada de de chuva intensa, ventos fortes e até possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o instituto, o alerta tem validade de 48h e permanece até as 23h59 de quinta-feira (26).

A previsão indica volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. As rajadas de vento podem variar entre 60 km/h e 100 km/h.

O Inmet ainda alertou que esse cenário oferece riscos de corte no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

As temperaturas vão permanecer altas e o calor deve cariar variar entre 24°C e 39°C ao longo do dia.

O que significa o alerta laranja?

O alerta laranja é o segundo nível mais alto de classificação de risco do Inmet, ficando atrás apenas do alerta vermelho, que representa grande perigo. A classificação indica situação meteorológica perigosa, com possibilidade de ocorrência de fenômenos que podem provocar danos e oferecer riscos à população.

Nesse nível, o instituto recomenda que as pessoas acompanhem as atualizações da previsão do tempo e sigam as orientações dos órgãos de proteção e defesa civil.

Recomendações durante tempestades

O Inmet orienta a população a tomar cuidados durante as rajadas de vento. Entre as recomendações estão:

Não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.





Chega de frente fria influencia o tempo

A instabilidade que é esperada no Rio de Janeiro é causada pela junção do forte calor com à aproximação de uma frente fria.

Além de causar a tempestade, a passagem desta frente fria e o posterior transporte de umidade devem derrubar a temperatura da cidade à partir de quinta-feira (25).



