Agência Brasil/EBC Águas do Rio fará reajuste nas contas no final do ano

A Águas do Rio anunciou que aplicará um reajuste de até 14,24% na conta de água dos cariocas a partir de dezembro de 2026. As novas tarifas foram publicadas pela concessionária e preveem aumento de valor diferente, de acordo com a região de atendimento.

O reajuste máximo de 14,24% abrange a área de concessão da Águas do Rio 1, que inclui bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro e municípios como São Gonçalo, Itaboraí, Magé e Rio Bonito.

Já nas áreas atendidas pela Águas do Rio 4, que contempla bairros do Centro e da Zona Norte da capital, além de municípios da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, o aumento será de 12,97%.

Tarifa social também terá aumento

Os consumidores cadastrados na tarifa social também serão afetados pelo reajuste. Na tabela válida a partir de dezembro, o valor da tarifa social de água passa a ser de R$ 34,41. O mesmo valor será cobrado pelo serviço de esgoto.

Atualmente, os valores são de R$ 30,12 na área da Águas do Rio 1 e de R$ 30,46 na área da Águas do Rio 4.





Motivo do reajuste

Segundo o relatório financeiro publicado pela Águas do Rio, os novos percentuais consideram a recomposição pela inflação, a aplicação do Índice de Tarifa Social (ITS) e medidas de reequilíbrio dos contratos de concessão.

A concessionária também aponta a necessidade de recomposição relacionada a diferenças na cobertura dos serviços de água e esgoto e ao fim do desconto anteriormente autorizado na compra de água tratada no atacado.

As novas tarifas podem ser consultadas no site oficial da concessionária.