reperodução Ricardo Magro e mais 18 viram réus acusados de fraudes envolvendo a refinaria de Manguinhos (Refit)

O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), decidiu tornar Ricardo Andrade Magro e outras 18 pessoas rés no processo que investiga um suposto esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo a Refinaria de Manguinhos (Refit).

A decisão foi tomada após o magistrado aceitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Segundo o juiz, há indícios suficientes da atuação do grupo nas irregularidades investigadas.

Com o recebimento da denúncia, os 19 acusados terão prazo de dez dias para apresentar suas defesas à Justiça.

Grupo foi alvo de busca e apreensão

No último dia 11 o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou, uma operação para tentar prender o empresário Ricardo Andrade Magro, controlador do Grupo Refit, e familiares dele.

Foram cumpridos 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. Entre os presos, estavam parentes do empresário, além de Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit, e André Marques, piloto da Copa Truck. Magro não foi localizado e é considerado foragido no exterior.

Segundo as investigações os supostos crimes tributários envolvendo a Refinaria de Manguinhos e as distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil teriam provocado um prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos estaduais, em valores atualizados.

No caso, o grupo teria estruturado uma cadeia de empresas sob o controle de Ricardo Magro, que envolveria desde a importação de derivados de petróleo até a venda de combustíveis aos postos.

Aa apurações apontam também que o empresário exerceria o controle das companhias envolvidas nas diferentes etapas da atividade, mesmo após deixar formalmente os quadros societários. Pessoas de sua confiança, incluindo familiares, teriam assumido a posição de sócios ou procuradores, mantendo a estrutura sob seu comando.





A organização teria se aproveitado dessa estrutura para cometer as fraudes fiscais em diferentes etapas da cadeia produtiva. O esquema ficou conhecido no setor por uma expressão que, segundo o MPRJ, resume a dinâmica das irregularidades: "do porto ao posto sem pagar imposto".

A investigação da PF também apurou suspeitas de que o grupo teria utilizado empresas de fachada, fundos de investimento e estruturas no exterior para ocultar patrimônio, movimentar recursos e lavar dinheiro.

O iG não localizou a defesa de Ricardo Magro até a publicação desta reportagem, o espaço segue em aberto para os devidos esclarecimentos.