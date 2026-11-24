Divulgação/Hurb João Ricardo Rangel Mendes foi preso no Ceará.

O empresário João Ricardo Rangel Mendes, fundador e ex-CEO da agência de viagens Hurb (antigo Hotel Urbano), foi preso na manhã desta terça-feira (24), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, após passar cerca de 10 meses foragido da Justiça.

Agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela 32ª Vara Criminal da Capital por suspeita de furto qualificado. Segundo a Polícia Civil, o empresário tentou fugir a pé quando seria colocado na viatura, mas tropeçou, caiu e acabou capturado.

Tentativa de fuga

Após levantamento do setor de inteligência da Polícia Civil, os policiais localizaram João Ricardo em um apartamento no Condomínio Mediterrâneo (antigo Transamérica), na Barra da Tijuca. De acordo com o relato da corporação, ele colaborou no primeiro momento da abordagem, mas saiu correndo em direção à Avenida Dulcídio Cardoso antes de entrar no carro oficial.

Durante a corrida, o ex-executivo tropeçou e caiu, sendo alcançado e algemado pelos agentes. Por causa das escoriações nas mãos provocadas pela queda, ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto para receber atendimento médico e, em seguida, conduzido à delegacia do Leblon para os procedimentos legais.





Empresário tem histórico de prisões e medidas cautelares

A prisão desta terça-feira ocorre após uma sequência de ocorrências policiais e decisões judiciais contra o empresário desde o ano passado.

João Ricardo foi preso, em abril de 2025, acusado de furtar obras de arte e outros objetos de estabelecimentos comerciais no Rio de Janeiro, incluindo um hotel e um escritório de arquitetura. Em maio do mesmo ano, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) o denunciou por furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo.

Ele passou a ser monitorado pela Justiça após deixar a prisão sob medidas cautelares; entre elas tornozeleira eletrônica, restrições de deslocamento e apresentação de relatórios médicos.

Em janeito deste ano, foi abordado no Aeroporto Regional de Jericoacoara, no Ceará, portando documento falso e com a tornozeleira eletrônica descarregada.

Liberado na audiência de custódia, teve nova prisão preventiva decretada diante do descumprimento das medidas cautelares e permaneceu foragido, tendo pedido de medidas alternativas negado pela Justiça fluminense em outubro.

Crise na Hurb

Antes dos episódios criminais que motivaram o mandado, o nome de João Ricardo ganhou projeção nacional por conta da crise financeira que atingiu o Hurb a partir de 2023.

A empresa cancelou viagens e deixou de honrar pacotes promocionais vendidos a milhares de consumidores, o que levou ao afastamento do fundador do comando da companhia e a disputas judiciais por reembolsos e indenizações.