Divulgação/Pcerj Ex-padrasto é preso suspeito de matar enteado no RJ

Um homem de 50 anos foi preso suspeito de matar o próprio enteado e carbonizar o corpo do jovem de 19 anos em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por vingança após o suspeito não aceitar o fim do relacionamento com a mãe da vítima.

O suspeito foi casado com a mãe da vítima por mais de dez anos. Os dois se separaram em outubro deste ano e, desde então, o homem teria tentado reatar o relacionamento.

Suspeito tentou limpar carro durante velório

Identificado comoele foi localizado após a perícia detectar vestígios dedeno veículo dele.

De acordo com as investigações, os policiais começaram a reunir informações sobre o caso e realizaram diligências durante o velório, no cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na última segunda-feira (23). No local, os agentes conversaram com parentes e amigos da vítima e perceberam um comportamento considerado suspeito do ex-padrasto.

Segundo a, Marcelo tentou esconder e limpar o próprio veículo enquanto acontecia o enterro. Ele foi chamado para prestar depoimento na delegacia, onde o carro acabou apreendido e encaminhado para perícia.

Durante os exames, os peritos identificaram vestígios de sangue no automóvel, que foram associados à vítima.

Divulgação / Pcerj Câmeras de segurança mostram o suspeito comprando gasolina horas antes do crime

Além dos indícios encontrados no veículo, os investigadores identificaram imagens de câmeras de segurança que mostramcomprando gasolina pouco antes de o corpo do enteado ser encontrado carbonizado.

Os agentes também constataram que o carro utilizado pelo suspeito esteve nas proximidades do local de trabalho da vítima, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, justamente no horário em que o jovem deixou o serviço.

trabalha com a hipótese de que uma segunda pessoa tenha ajudado o suspeito a despistar as autoridades. No caso, alguém teria utilizado o celular depara enviar mensagens à mãe dele.

Nas conversas, o jovem supostamente avisou a mãe que iria a uma festa, mas no final acabou entrado em um local estranho e estava com medo de ser assaltado.





Suspeito foi autuado por fraude processual



Marcelo foi autuado em flagrante pelo crime de fraude processual, em razão da tentativa de limpar o veículo e esconder possíveis provas relacionadas ao assassinato.

informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) também representou pela prisão temporária do investigado pelo crime de homicídio.