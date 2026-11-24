Um homem de 50 anos foi preso suspeito de matar o próprio enteado e carbonizar o corpo do jovem de 19 anos em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por vingança após o suspeito não aceitar o fim do relacionamento com a mãe da vítima.O suspeito foi casado com a mãe da vítima por mais de dez anos. Os dois se separaram em outubro deste ano e, desde então, o homem teria tentado reatar o relacionamento. Identificado como Marcelo David da Costa, ele foi localizado após a perícia detectar vestígios de sangue de Marllon Galdino dos Santos no veículo dele.
Suspeito tentou limpar carro durante velório
De acordo com as investigações, os policiais começaram a reunir informações sobre o caso e realizaram diligências durante o velório, no cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na última segunda-feira (23). No local, os agentes conversaram com parentes e amigos da vítima e perceberam um comportamento considerado suspeito do ex-padrasto.Segundo a Polícia Civil, Marcelo tentou esconder e limpar o próprio veículo enquanto acontecia o enterro. Ele foi chamado para prestar depoimento na delegacia, onde o carro acabou apreendido e encaminhado para perícia.Durante os exames, os peritos identificaram vestígios de sangue no automóvel, que foram associados à vítima.Além dos indícios encontrados no veículo, os investigadores identificaram imagens de câmeras de segurança que mostram Marcelo comprando gasolina pouco antes de o corpo do enteado ser encontrado carbonizado.Os agentes também constataram que o carro utilizado pelo suspeito esteve nas proximidades do local de trabalho da vítima, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, justamente no horário em que o jovem deixou o serviço.A investigação trabalha com a hipótese de que uma segunda pessoa tenha ajudado o suspeito a despistar as autoridades. No caso, alguém teria utilizado o celular de Marllon para enviar mensagens à mãe dele. Nas conversas, o jovem supostamente avisou a mãe que iria a uma festa, mas no final acabou entrado em um local estranho e estava com medo de ser assaltado.
Suspeito foi autuado por fraude processual
Marcelo foi autuado em flagrante pelo crime de fraude processual, em razão da tentativa de limpar o veículo e esconder possíveis provas relacionadas ao assassinato.A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) também representou pela prisão temporária do investigado pelo crime de homicídio.