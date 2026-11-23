Tânia Rêgo/Agência Brasil Semana no Rio será de tempestades

Em meio a dias de forte calor, o Rio de Janeiro terá uma semana marcada por chuva forte, acompanhada de raios e trovões. A instabilidade já aparece na cidade desde o o fim do domingo (22) e novas pancadas de são aguardadas ainda hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades nesta segunda-feira (23).

O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a atuação de áreas de instabilidade associadas ao calor e a uma região de baixa pressão influencia as condições do tempo na capital.

Apesar da instabilidade, as temperaturas continuarão elevadas, com máxima prevista de 37°C.

Na terça-feira (24), o cenário será semelhante, com céu nublado e possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na quarta-feira (25), a instabilidade continuará por conta do calor, mas já há registro do deslocamento de uma frente fria em alto-mar. A previsão é de novas pancadas de chuva durante a tarde e a noite, também com possibilidade de raios e ventos moderados.





Calor perde força com chegada de frente fria na quinta-feira

A mudança, pelo menos nos termômetros, deve chegar ao Rio de Janeiro na quinta-feira (26), quando haverá a passagem de uma frente fria. As temperaturas, devem cair significativamente e ficar entre a mínima de 19° e máxima de 29°.

Por outro lado, a chuva deve permanecer, com a frente fria provocando o transporte de umidade.

De acordo com o Alerta Rio, o céu ficará nublado a encoberto, com previsão de chuva moderada a pontualmente forte, de forma isolada, a qualquer momento do dia. Os ventos também devem ganhar intensidade, com rajadas de moderadas a fortes.

Fechando a semana, na sexta-feira (27), o transporte de umidade do oceano ainda influenciará o tempo na capital, com céu nublado a parcialmente nublado e previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, a qualquer momento. Os ventos devem permanecer moderados.