Reprodução Passageiros deixam o vagão após problema no metrô.





Passageiros do metrô do Rio de Janeiro passaram por momentos de tensão na manhã desta segunda-feira (23), após parte do teto da estação Central do Brasil, no Centro da cidade, cair sobre os trilhos. O incidente provocou uma grande quantidade de fumaça, correria entre os passageiros e alterações na circulação das linhas 1, 2 e 4 do sistema.

Parte do teto caiu na estação Central do Brasil do Metrô Rio Trens parados, luz desligada, sem ar-condicionado e pessoas presas dentro do vagão. O MetrôRio informa que a circulação de trens está com intervalos irregulares nas linhas 1, 2 e 4, por conta de um corte de energia na estação Central do Brasil/Centro. As equipes da concessionária estão atuando para normalizar o sistema. Usuários da Trens RJ, devem desembarcar na estação Maracanã ou São Cristóvão e embarcar no Metrô nestas estações. #metrorj #trensrj #tetodesabou #centraldobrasil #mobilidadecomdignidade — INFORME CIDADAO (@CidadaoInforme) November 23, 2026





Uma das composições chegou a ficar parada por cerca de 20 minutos, e há relatos de usuários com episódios de mal-estar. A ocorrência levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros, por volta das 11h45.

Em um primeiro momento, os passageiros escutaram um barulho semelhante ao de uma explosão. Logo depois, foi possível avistar uma grande quantidade de fumaça na estação.

Em nota, o MetrôRio negou que tenha ocorrido uma explosão ou incêndio. Segundo a concessionária, a fumaça foi provocada pelo atrito entre uma placa metálica que caiu do teto e uma composição que passou pelo trecho.

Estação foi evacuada após ocorrência

Por questões de segurança, o fornecimento de energia na região precisou ser interrompido. Na sequência, a estação Central do Brasil foi temporariamente fechada e evacuada, enquanto equipes da concessionária trabalhavam na manutenção da estrutura e para a normalização do serviço.





Como está a circulação do metrô?

A ocorrência provocou intervalos irregulares nas linhas 1, 2 e 4. A estação Central do Brasil foi reaberta por volta das 12h50, após os trabalhos das equipes de manutenção.

Apesar da liberação do espaço, a circulação ainda apresenta reflexos da ocorrência Em nota, o MetrôRio informou que neste momento, a os trens estão em processo de normalização. A indicação é de que os passageiros acompanhem os comunicados oficiais nas redes sociais da concessionária antes de iniciar deslocamentos.