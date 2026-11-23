Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD)





O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou contra o recurso apresentado pela coligação do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) que busca a realização de um segundo turno na eleição para governador do Rio de Janeiro. O parecer foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no último domingo (22) e defende a manutenção do entendimento que confirmou a eleição de Douglas Ruas (PL) ainda no primeiro turno.

A manifestação foi assinada pelo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Segundo o MPE, a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos) já foi analisada pela Justiça Eleitoral, não havendo argumentos que justifiquem a revisão do entendimento.

O processo está sob relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, no TSE. Agora, cabe aos ministros da Corte analisar os recursos apresentados e tomar uma decisão sobre o futuro das eleições do Rio.





Entenda a disputa pelo segundo turno

A discussão começou após o TSE manter o indeferimento do registro da candidatura de Anthony Garotinho. Com a decisão, os votos recebidos pelo ex-governador foram anulados e retirados do cálculo dos votos válidos da eleição.

Na apuração original, Douglas Ruas (PL) havia registrado 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (PSD) obteve 42,76%. Com a retirada dos votos de Garotinho (Republicanos), o percentual do candidato do PL subiu para 50,88%,o que garantiu a vitória ainda no primeiro turno.

A coligação de Paes contesta o procedimento e argumenta que os votos recebidos por Garotinho, mesmo com a candidatura posteriormente indeferida, deveriam ser considerados pela presença do candidato nas urnas, garantindo uma segunda votação.

O grupo apresentou embargos de declaração ao TSE, questionando pontos da decisão que determinou a recontagem. O MPE, por sua vez, entende que o recurso tenta rediscutir uma questão já examinada pelo tribunal.

Além da discussão no TSE, o PSD também levou o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF). No dia 12 de novembro, o ministro Cristiano Zanin negou um pedido para viabilizar o segundo turno no Rio de Janeiro.

A decisão foi questionada pelo partido, que apresentou novo recurso no dia 19 de novembro. A legenda pediu que Zanin reconsidere o entendimento ou encaminhe o caso para análise do plenário do Supremo.

Enquanto os recursos aguardam análise, Douglas Ruas permanece como governador eleito no primeiro turno, conforme o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral, e já começou a dar os primeiros passos do governo que se inicia em 2027.