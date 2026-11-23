Divulgação: ICMBio / Foto: Pedro Pereira Peixe-leão no mar

O peixe-leão, espécie invasora conhecida pelos espinhos venenosos, tem avançado pelo litoral brasileiro, mas ainda não foi registrada no Rio de Janeiro. O animal já foi avistado pela primeira vez na região Sudeste, no último dia 14, durante um mergulho recreativo na Ilha Escalvada, em Guarapari, no Espírito Santo.

Em contato com o iG, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) confirmou que, até o momento, não identificou ocorrências da espécie no litoral fluminense. O órgão informou ainda que a costa do estado é monitorada por grupos de pesquisa.

Diante de um eventual avistamento, o instituto informou que o protocolo é registrar a localização do animal e comunicar os órgãos ambientais.

A presença do peixe-leão preocupa especialistas pelo potencial de afetar a biodiversidade marinha e pelo risco de acidentes envolvendo banhistas, pescadores e mergulhadores. invasora e venenosa, a espécie come de tudo e não possui um predador natural à sua altura.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) afirma que um exemplar pode se alimentar de 20 peixes em cerca de 30 minutos.

O que é o peixe-leão?

Reprodução/Instagram Animal está avançando no litoral brasileiro





Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão se espalhou pelo Oceano Atlântico e avançou pela costa brasileira.

Além do impacto ambiental, o animal exige atenção por causa dos espinhos venenosos, que podem provocar acidentes em caso de contato. Por isso, a orientação é não tentar capturá-lo ou manuseá-lo caso seja encontrado.

Um acidente que resulte em contato com o veneno pode resultar em dor intensa, vermelhidão, inchaço, náusea, vômito, febre e, em casos mais graves, convulsões.

O animal não costuma atacar pessoas. Os acidentes geralmente acontecem quando alguém tenta tocá-lo, capturá-lo ou manipulá-lo sem proteção.





O que fazer ao avistar um peixe-leão



Não toque, não manipule e não tente capturar o animal.

Mantenha distância e evite mergulhar ou manusear o exemplar.

Comunique o avistamento ao órgão ambiental local, informando local, data e hora.

Em caso de acidente, procure atendimento médico imediatamente.

Primeiros socorros



Não esprema nem corte o local da ferida.

Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.

Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.



