Reprodução / Paty do Alferes Estrada do Rio tem 200 anos de história

Entre montanhas, vegetação e outras paisagens, um caminho histórico no interior do Rio de Janeiro guarda mais de dois séculos de histórias. Conhecido como “Caminho do Imperador”, o trajeto ligava Petrópolis a Paty do Alferes e teve papel importante na circulação de pessoas e mercadorias durante o período imperial.

O percurso, é cercado pela Mata Atlântica e passa na região de Miguel Pereira. Sua criação, é documentada desde o início do século XIX. Ao longo dos anos, o lugar foi fundamental para o desenvolvimento da região e também entrou para a história por ter sido percorrido diversas vezes pelo imperador Dom Pedro II.

Caminho começou antes da construção de Petrópolis

Reprodução / Paty do Alferes Estrada foi percorrida por Dom Pedro II





A história do Caminho do Imperador começa em uma uma época em que as ligações entre as cidades do interior fluminense eram feitas principalmente por trilhas abertas na mata. Segundo a Prefeitura de Paty do Alferes, o traçado tem relação com o antigo Caminho Novo de Minas, aberto pelo sertanista Garcia Rodrigues Paes.

No início do século XIX, já existiam passagens que conectavam a região de Córrego Seco, onde atualmente é o município de Petrópolis, a Paty do Alferes. Mas foi em 1810 que surgiu o primeiro registro oficial conhecido do caminho que daria origem à rota histórica.

Naquele período, o caminho era usado para travesias a cavalo, que passavam por caminhos estreitos e de difícil circulação. A situação começa a mudar com a criação de Petrópolis, em 1843, e a chegada de imigrantes alemães, a partir de 1845.

Com o crescimento da colônia, o governo provincial passou a considerar estratégica a construção de uma estrada mais estruturada para o transporte de produtos agrícolas que chegavam das regiões vizinhas, elém de se adaptar a utilização de carros e carruagens. Nesse caso, há um relatório oficial da Província do Rio de Janeiro, de 5 de maio de 1851 relatando a situação.

Depois de diferentes projetos e mudanças ao longo dos anos, a estrada foi adaptada em 1858, sob orientação do engenheiro Oto Reimarus. O caminho passou a ter aproximadamente 33 quilômetros, contados a partir da Estrada do Contorno, em Petrópolis.

Por que a estrada recebeu o nome de Caminho do Imperador?



O nome está relacionado às frequentes cavalgadas de Dom Pedro II pela região. Ele percorreu diversas vezes essa ligação entre Petrópolis e Paty do Alferes, o que contribuiu para que a rota fosse batiada como o Caminho ou Estrada do Imperador. Petrópolis, inclusive, se tornou residência de verão da família imperial.





Viajante francês ficou impressionado com a paisagem



Pouco depois de ser construída, a estrada foi relatada na obra 'Brasil Pitoresco', publicada em 1859.

Na época o autor francês Charles Ribeyrollesm percorreu o caminho em 1958 e ficou tão impressionado que decidiu registrar a experiência.

Ao descrever a região, Ribeyrolles destacou a beleza dos cenários encontrados durante o percurso. A Prefeitura de Paty do Alferes reproduz uma passagem em que o viajante compara o lugar a "esplêndidas pinturas".

Mata Atlântica



Divulgação / ICMBio Estrada é cercada pela Mata Atlantica





Além da importância para a história da ocupação e desenvolvimento do interior fluminense, o Caminho do Imperador está associado a um conjunto de paisagens naturais que inclui trechos de Mata Atlântica.



O trajeto passa pela região conhecida como Vale das Princesas e atravessa áreas próximas à Reserva Biológica do Tinguá, unidade de conservação federal administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).