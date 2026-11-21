Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo São Gonçalo é um dos nomes da lista

Dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, 11 carregam referências religiosas logo no início de seus nomes como São”, “Santo” ou “Santa”. A lista reúne municípios conhecidos, como São Gonçalo e São João de Meriti, e outros menos lembrados, como São José de Ubá e São Sebastião do Alto.

Lista completa:

Santa Maria Madalena

Santo Antônio de Pádua

São Fidélis

São Francisco de Itabapoana

São Gonçalo

São João da Barra

São João de Meriti

São José de Ubá

São José do Vale do Rio Preto

São Pedro da Aldeia

São Sebastião do Alto

Como surgiram os nomes das cidades?

A presença de referências católicas nos nomes de municípios fluminenses está ligada, na maior parte dos casos, ao processo de ocupação do território pela colonização portuguesa. A construção de capelas, a atuação de missionários e a devoção dos europeus influenciaram a identificação de determinados povoados que posteriormente se transformaram em cidades.

Em alguns lugares, a homenagem ao santo padroeiro foi incorporada ao próprio nome do povoado. Em outros, a denominação também preservou referências geográficas ou características da região.

Um exemplo é São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Por lá, em 1617, missionários fundaram a chamada Aldeia de São Pedro e iniciaram a construção de uma capela dedicada ao santo. Tempos depois, ali passou a ser um dos locais onte os povos indígenas eram catequisados.

Já São Gonçalo, na Região Metropolitana, um dos nomes mais famosos dessa lista, foi dundado pelo colonizador Gonçalo Gonçalves em 1579. A região recebeu o nome em homenagem a São Gonçalo do Amarante, santo de devoção do colonizador. No local, também foi constuída uma uma capela dedicada ao Santo que ajudou a consolidar a identidade do território.

Outro caso é São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Por lá, o nome do município passou por transformações ao longo do tempo. A cidade já passou por São João Batista de Trairaponga e São João Batista de Meriti. A referência ao santo está ligada à formação religiosa da antiga região, enquanto Meriti tem relação com o nome rio que atravessa o município.

Em São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, por exemplo, o nome reúne a homenagem ao padroeiro, São José, e uma referência à planta nativa da região de nome ubá. Antes, o local também já atendeu por Ranchos dos Ubás e Juca Neto.

No norte fluminense, São João da Barra reúne uma homenagem religiosa e uma referência geográfica. A primeira parte surgiu com a devoção a São João Batista, cuja capela foi construída na região por volta de 1630. Já o complemento “da Barra” faz referência à proximidade ao rio Paraíba do Sul. Antes do nome atual, também foi chamada de São João da Praia.



Outro que soma duas referências é São José do Vale do Rio Preto, que une a localização do município, às margens do Rio Preto e uma homenagem a São José.

Em Santa Maria Madalena, na Região Serrana, a homenagem veio também de uma capela dedicada a Santa Maria Madalena construída na região. A história conta que a referência nasceu de uma promessa feita pelo padre Francisco Xavier Frouthé. Antes, o lugar era conhecido como Tabatinga e Arraial do Santíssimo.

Em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste fluminense, famílias indígenas foram catequisadas nas proximidades do rio Pomba, onde também foi erguida uma capela ao Santo. A localidade se desenvolveu ao redor desse núcleo religioso e foi emancipada de São Fidélis em 1882.

Anteriormente citada, São Fidélis recebeu esse nome em homenagem a São Fidélis de Sigmaringa com a chegada de religiosos à região e a celebração de uma missa em um oratório improvisado, que marcou o início da formação do povoado. Posteriormente, foi construída a igreja que se tornou a matriz do município.

Em São Sebastião do Alto, na Região Serrana, recebeu esse nome pela devoção de exploradores que chegaram ao local atraídos pela busca de ouro no século XVIII.

Já São Francisco de Itabapoana, o município mais recentes da relação, foi mancipação em 1995 desmembrado de São João da Barra. A denominação faz referência ao santo padroeiro da região.





Outros municípios também têm referências religiosas

Reprodução: Prefeitura de Angra dos Reis Angra dos Reis é uma homenagem ao "Dia de Reis"





Muito além dos 11 municípios citados, outras cidades fluminenses também estão diretamente associadas à religião, especialmente a católica.

Bom Jesus do Itabapoana, Natividade e Conceição de Macabu são alguns exemplos.

Na Costa Verde, Angra dos Reis recebeu esse nome porque a região foi avistada em 6 de janeiro de 1502, data em que a Igreja Católica celebra o Dia de Reis, em referência aos Reis Magos.

Já Carmo, na Região Serrana, o povoado surgiu ao redor de uma capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Inicialmente, foi chamado de Arraial de Nossa Senhora do Carmo e posteriormente reduzido para o atual.