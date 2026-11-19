Produzida com IA Trem bala que liga o Rio de Janeiro a São Paulo





O projeto de construção de um trem de alta velocidade para ligar as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo pode ganhar um novo impulso. Na abertura do evento "Brasil nos Trilhos", que aconteceu em Brasília, o Ministro dos Transportes George Santor recomendou a inclusão do empreendimento no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Segundo o ministro, a pasta também sugeriu que o projeto seja incorporado à carteira do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). A iniciativa prevê a construção de uma ferrovia de aproximadamente 417 quilômetros entre as duas capitais, com investimento estimado em R$ 60 bilhões.

Ainda durante o evento, Santoro afirmou que o governo federal tem mantido contato com grupos estrangeiros interessados no projeto. Uma nova delegação de investidores europeus deve visitar o Brasil para conhecer o empreendimento e avaliar uma possível participação.





Como será o trem-bala entre Rio e São Paulo?

O projeto é desenvolvido pela empresa TAV Brasil, que recebeu autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em 2023, para construir e explorar a ligação ferroviária entre as duas cidades pelo prazo de 99 anos, com possibilidade de prorrogação.

A ideia é ter trens capazes de atingir aproximadamente 300 km/h. Além das capitais, a proposta também considera estações intermediárias no Vale do Paraíba, incluindo cidades como São José dos Campos, no interior paulista, e Volta Redonda, no Sul Fluminense.

A expectativa é que o percurso entre Rio de Janeiro e São Paulo seja realizado em aproximadamente uma hora e meia, dependendo do serviço oferecido e das paradas realizadas.

Apesar da autorização concedida pela ANTT, o projeto ainda está em fase de conclusão dos estudos técnicos e também precisará passar por etapas como licenciamento ambiental e a estruturação financeira.

De acordo com o cronograma mais recente apresentado pela TAV Brasil, a conclusão do projeto básico e a entrega do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) estão previstas para 2027.

O início das obras, que chegou a ser projetado inicialmente para 2026, sofreu sucessivos adiamentos. A previsão agora aponta a possibilidade de início da construção até 2029, enquanto a operação comercial é projetada para 2033.