Divulgação / Pcerj Homem inventa sequestro e exige R$ 7 mil da própria esposa.

Um homem foi preso em flagrante após simular o próprio sequestro para tentar extorquir R$ 7 mil da esposa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O foi investigado por policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) e da 77ª DP (Icaraí).

Motorista de aplicativo é preso por forjar sequestro e exigir R$ 7 mil da mulher. Ele colocou um saco na cabeça, amarrou as próprias mãos, entrou no porta-malas do carro e enviou fotos e vídeos a companheira. Crédito: Divulgação/PCERJ https://t.co/k5SCLEOiVd — Jornal O Dia (@jornalodia) November 19, 2026





Segundo a Polícia Civil, a mulher procurou as autoridades após receber mensagens enviadas pelo celular do marido na última quarta-feira (18) informando que ele havia sido sequestrado.

Para supostamente libertá-lo, os responsáveis pelas mensagens exigiam o pagamento de R$ 7 mil em transferência para uma conta bancária do próprio marido.

Ainda de acordo com a investigação, as mensagens também continham ameaças de atear fogo no veículo com o homem dentro caso a polícia fosse acionada.





Polícia rastreou veículo

Divulgação / Pcerj Material apreendido com o suspeito





Após tomarem conhecimento da denúncia, os agentes iniciaram diligências para localizar o automóvel. O veículo foi rastreado e encontrado na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o homem sem qualquer marca de violência. Questionado pelos agentes, ele confessou que havia simulado o próprio sequestro para conseguir dinheiro da esposa.

Ele foi levado a delegacia junto a outros dois suspeitos que teriam ajudado no falso sequestro. Os envolvidos autorizaram os agentes a examinarem os celulares e lá, foram encontradas as fotografias e vídeos relacionados à encenação.

No carro, os policiais encontraram a sacola e a corda utilizada no vídeo enviado a esposa com ele no porta-malas.