Reprodução Taxista é preso suspeito de aplicar golpe da maquininha em turistas

Um taxista foi preso nesta terça-feira (17) suspeito de aplicar o chamado "golpe da maquininha" contra dois turistas colombianos durante uma corrida no Rio de Janeiro. O homem foi localizado por policiais civis nas proximidades da Escadaria Selarón, na Lapa, região central da cidade.

Segundo a Polícia Civil, os turistas embarcaram no veículo nas proximidades dos Arcos da Lapa e seguiram em direção ao Maracanã. Ao final do trajeto, o motorista informou o valor da corrida, que era de aproximadamente R$ 29, mas utilizou uma máquina de cartão adulterada para cobrar R$ 2 mil no débito de uma das vítimas.

Segundo o relato dos turistas, o equipamento ainda tinha parte do visor coberto por fita isolante, o que dificultava a visualização do valor digitado e impedia que eles pudessem conferir o valor que estava sendo cobrado.

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Após perceberem que haviam sido vítimas de uma fraude, os colombianos procuraram a delegacia para denunciar o caso.





Câmeras ajudaram a identificar suspeito

A partir da denúncia, agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) iniciaram as investigações para identificar o responsável pelo golpe. Segundo a corporação, com o auxílio de imagens de câmeras de monitoramento e informações de inteligência, os policiais conseguiram localizar o veículo e identificar o motorista.

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Durante a abordagem, foram apreendidas três máquinas de cartão com fitas isolantes sobre os visores onde os valores da corrida são apresentados aos passageiros. Segundo a investigação, os equipamentos eram utilizados dessa forma como estratégia para dificultar a visualização das cobranças das vítimas.

O suspeito também possui diversas anotações criminais por estelionato, incluindo registros de fraudes semelhantes contra estrangeiros. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato. As máquinas de cartão foram apreendidas.