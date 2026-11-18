Divulgação Rio apreende 717 fuzis e lidera ranking nacional em 2026

O estado do Rio de Janeiro concentra quase metade dos fuzis apreendidos em todo o Brasil em 2026. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) apontam que, entre janeiro e outubro, foram apreendidas 1.597 armamentos da categoria e, desse total, 717 foram encontradas em território fluminense, o equivalente a 44,9%.

O número coloca o Rio na liderança isolada do ranking nacional e com quase o dobro das apreensões registradas em São Paulo, segundo estado com mais ocorrências no período, com 340 fuzis encontrados. Na sequência aparecem Minas Gerais, com 83 apreensões, Rio Grande do Sul, com 73, e Bahia, com 68.

Apreensão de fuzis cresce ano a ano no Rio

O volume de armas apreendidas no estado fluminense só cresce nos últimos anos. Em 2022, foram 478 fuzis encontrados pelas forças de segurança. No ano seguinte, o número subiu para 610 e chegou a 732 em 2024.

Em 2025, o ano fechou com um total de 922 apreensões, um crescimento de aproximadamente 26% em comparação com o ano anterior.





Fábrica clandestina de fuzis encontrada no Complexo da Maré

Uma máquina metalúrgica foi encontrada durante operação da

Polícia Federal junto as forças de segurança do Rio de Janeiro em uma fábrica clandestina de armas no Complexo da Maré, na zona norte da cidade. O equipamento, utilizado originalmente em processos industriais, seria utilizado na fabricação de fuzis.

Divulgação / PF Máquina encontrada na Maré tinha capacidade para 3 mil fuzis

Segundo estimativa divulgada pela Polícia Federal, com essa estrutura os criminosos teriam capacidade de fabricar até três mil fuzis por ano, sendo oito por dia. Além do maquinário, também foram apreendidos um artefato explosivo, uma capa de colete balístico, uma base de rádio comunicador e um cinto de guarnição.

A máquina é um centro de usinagem CNC, model o ROMI Discovery 760. A tecnologia permite produzir componentes metálicos a partir de instruções computadorizadas, com movimentos controlados e medidas precisas das peças.

Além da capacidade de produzir as peças, a máquina também auxilia em outros processos de fabricação dos armamentos . Isso porque ela pode, a partir de comandos, realizar ajustes e acabamentos necessários para que diferentes partes encaixem, auxiliando tanto na fabricação quanto nos processos de montagem dis fuzis.