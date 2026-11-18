DIVULGAÇÃO / PRF Chefes de facção do RS são presos na Rodovia Presidente Dutra

Dois homens apontados como líderes de uma das principais facções criminosas do Rio Grande do Sul foram interceptados e presos na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Resende, no Sul Fluminense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os investigados viajavam com documentos falsos e estavam a caminho de se esconder na comunidade do São Carlos, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A abordagem aconteceu por volta das 15h30 da última terça-feira (18), quando os agentes da 7ª Delegacia da PRF, em Resende, fiscalizaram o veículo que trafegava pela rodovia.

Estavam no veículo os dois suspeitos e um motorista de 27 anos. Após constatar que os documentos apresentados pelos homens eram falsos, os agente realizaram consultas aos sistemas policiais que identificaram que ambos eram foragidos da Justiça.





Investigados controlavam facção a distância

Antes, os suspeitos estavam com tornozeleiras eletrônicas e ao tomar conhecimento que haviam mandados de prisão em regime de reclusão, arrancaram os equipamentos para fugir para o Paraguai, de onde continuavam controlando as atividades da facção criminosa gaúcha à distância.

Depois, a dupla definiu se estabelecer no Rio de Janeiro e, no trajeto, saíram de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e seguiram em direção à capital fluminense para se esconder em regiões comandadas por facções aliadas.

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Ainda segundo a polícia, a dupla estava listada entre os criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul. Eles possuem extensa ficha criminal e são investigados por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e organização criminosa, entre outros delitos.

Os dois foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda (RJ), onde o caso foi registrado. Depois, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária, responsável pelos procedimentos legais. A identidade dos suspeitos não foi informada.