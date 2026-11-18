Divulgação / PF Máquina encontrada na Maré tinha capacidade para 3 mil fuzis

Uma máquina metalúrgica foi encontrada durante operação da Polícia Federal junto as forças de segurança do Rio de Janeiro em uma fábrica clandestina de armas no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. O equipamento, utilizado originalmente em processos industriais, seria utilizado na fabricação de fuzis.

Bope e PF encontraram, nesta terça-feira (17), uma fábrica clandestina que produzia e montava fuzis dentro do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio Crédito: Divulgação/PF https://t.co/EdJ4gGKbuI — Jornal O Dia (@jornalodia) November 17, 2026





A máquina é um centro de usinagem CNC, model o ROMI Discovery 760. A tecnologia permite produzir componentes metálicos a partir de instruções computadorizadas, com movimentos controlados e medidas precisas das peças.

Além da capacidade de produzir as peças, a máquina também auxilia em outros processos de fabricação dos armamentos . Isso porque ela pode, a partir de comandos, realizar ajustes e acabamentos necessários para que diferentes partes encaixem, auxiliando tanto na fabricação quanto nos processos de montagem dis fuzis.





Máquina pode fabricar 3 mil armas por ano

Segundo estimativa divulgada pela Polícia Federa l, com essa estrutura os criminosos teriam capacidade de fabricar até 3 mil fuzis por ano, sendo oito por dia. Além do maquinário, também foram apreendidos um artefato explosivo, uma capa de colete balístico, uma base de rádio comunicador e um cinto de guarnição.

A operação para realizar as diligências no local aconteceu após o recebimento de informações, que levaram a Polícia Federal, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) as comunidades do Timbau e Baixa do Sapateiro.

A ação é desdobramento da 2ª fase da Operação Forna, deflagrada em junho de 2026 pela Polícia Federal, que resultou na prisão de um dos principais envolvidos nas atividades de fabricação clandestina de fuzis no Rio de Janeiro. O homem em questão, é acusado de liderar um grupo que chegou a fabricar cerca de 3,5 mil fuzis por ano, entre 2023 e 2025, para abastecer facções criminosas.

Segundo as forças de segurança, a operação tem como objetivo coibir a atuação de grupos criminosos armados na região, além de reprimir atividades ilícitas e impedir o fortalecimento da estrutura logística utilizada por esses grupos.



