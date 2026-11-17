Reprodução Anderfábio Oliveira foi apresentado como o novo secretário de educação do Rio de Janeiro

O próximo governador do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), anunciou Anderfábio Oliveira como futuro secretário de Estado de Educação. O profissional vem do Paraná e assumirá o comando da pasta em janeiro de 2027, quando começa a próxima gestão estadual.

O anúncio foi feito por Ruas nas redes sociais, ao lado da vice-governadora eleita, Fernanda Louback. Na publicação, o futuro governador destacou a experiência do Paraná na educação pública e afirmou que pretende utilizar o modelo adotado no estado como referência para melhorar os indicadores educacionais fluminenses.

Quem é Anderfábio Oliveira

Aos 42 anos de idade, Anderfábio nasceu no Paraná, é formado em Matemática, mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e especialista em Educação Especial e Gestão Escolar.

Desde 2006, trabalha na Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) onde assumiu diversos cargos e hoje está na Diretoria de Educação do estado.

No cargo, Anderfábio cuida da implementação de políticas, programas e projetos estratégicos voltados à melhoria da aprendizagem e ao fortalecimento da gestão pedagógica da rede estadual de ensino.

Metas para a educação do Rio

Entre as principais propostas apresentadas por Douglas Ruas (PL) está a ampliação do número de escolas cívico-militares. Atualmente, segundo o futuro governador, o Rio de Janeiro conta com 17 unidades desse modelo. A intenção é chegar a 200 escolas ao longo da próxima gestão.

Para Ruas, a experiência paranaense é uma referência nesse segmento, com 345 escolas cívico-militares, o maior número do país.

O futuro governador também defendeu que a implementação do modelo no Rio seja feita com diálogo com as comunidades escolares. Segundo ele, pais, alunos e profissionais da educação poderão conhecer as unidades que já adotam o formato antes de decidir sobre a adesão.

Nós vamos apresentar esse modelo de ensino para a comunidade escolar, inclusive franquear a visita às unidades já existentes para que a comunidade escolar possa conhecer esse modelo de ensino. E, aprovando, a gente faz a implementação. Douglas Ruas (PL)





Outra proposta é implementar a qualificação profissional já no primeiro ano do Ensino Médio, com o objetivo de ampliar as oportunidades de formação dos estudantes.





Rio quer melhorar posição no IDEB

Ruas também estabeleceu uma meta para os indicadores da educação estadual. Segundo ele, o Rio de Janeiro ocupa atualmente a 26ª colocação no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

O futuro governador afirmou que pretende colocar o estado entre os dez primeiros colocados do país nos próximos quatro anos.

Lamentavelmente, o nosso estado hoje ocupa a 26ª colocação no ranking nacional do IDEB. Ou seja, ao mesmo tempo em que somos a segunda maior economia do país, nós temos a segunda pior educação estadual Douglas Ruas (PL)





Para conduzir esse processo, Ruas justificou que buscou Anderfábio no Paraná justamente pela experiência do estado, que ocupa a primeira colocação nacional no ranking do IDEB.