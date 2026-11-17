Reprodução/SES-RJ Painel atualiza diariamente os números da Mpox no Rio de Janeiro.

Diante da alta de casos, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) passou publicamente a notificar todos os dias os números da Mpox no estado, por meio do painel Monitora RJ, para que a população possa acompanhar as atualizações da doença em todos os municípios fluminenses.

A plataforma reúne informações sobre casos notificados, confirmados e descartados. Para consultar os dados, basta acessar o site da Secretaria de Estado de Saúde, entrar no Monitora RJ e selecionar as opções "Vigilância em Saúde" e "Mpox".

De acordo com a última atualização do painel, o estado contabiliza 396 casos confirmados em 2026, além de 281 registros que ainda estão sob investigação. Uma morte, a primeira do Brasil neste ano, também foi confirmada.

Casos de mpox aumentaram no Rio

O crescimento das notificações ficou mais acentuado entre os dias 8 e 14 de novembro, quando o número chegou a 206, um aumento de aproximadamente 15 vezes do que vinha sendo notificado. A capital fluminense concentra 71,2% dos casos confirmados no estado ao longo de 2026.

Segundo a SES-RJ, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) já realizava o monitoramento diário dos casos notificados e confirmados pelas 92 cidades do estado. A diferença é que, agora, os dados também podem ser consultados diariamente pela população.





Estado capacitou profissionais de saúde e recebeu novas vacinas

Como parte das medidas de enfrentamento à mpox, a Secretaria de Estado de Saúde informou ter promovido uma capacitação para 500 profissionais, entre médicos e enfermeiros dos municípios fluminenses.

O treinamento foi direcionado a equipes de vigilância epidemiológica e profissionais que atuam em unidades de saúde, incluindo serviços de pronto atendimento e unidades básicas. A programação abordou diagnóstico, manejo clínico e prevenção.

A pasta também encaminhou uma nota técnica aos 92 municípios com orientações sobre a doença e mantém suporte técnico às equipes locais.

No início deste mês, o Ministério da Saúde enviou mais duas mil doses de vacina contra a mpox ao Rio de Janeiro. Com o novo envio, o estado soma 3,5 mil doses recebidas neste ano.