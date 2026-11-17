Rafa Neddermeyer/Agência Brasil El Niño já apresenta reflexos no Brasil





A Fundação Cacique Cobra Coral anunciou nas redes sociais a suspensão de todos os seus convênios operacionais no Brasil e no exterior. Entre os acordos interrompidos está a parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo a instituição, a decisão foi tomada para que a entidade possa se dedicar exclusivamente a uma operação climática internacional voltada à redução dos efeitos do fenômeno El Niño.

A informação foi divulgada no perfil oficial da Fundação no Instagram, nesta terça-feira (17). Na publicação, a entidade afirma que a suspensão começou no dia 13 de novembro.

Reprodução / Redes Sociais Publicação da Fundação Cobra Coral





Como era o convênio com a Prefeitura do Rio?

A parceria entre a Fundação Cacique Cobra Coral e a Prefeitura do Rio foi formalizada em agosto deste ano. O acordo foi assinado pela Fundação Instituto de Geotécnica do Município (Geo-Rio) e estabeleceu uma cooperação técnica com validade de 25 anos, até 2051.

De acordo com a publicação no Diário Oficial do Município, o objetivo era promover o compartilhamento e a troca de informações entre as instituições, permitindo a prestação de assistência técnica meteorológica à administração municipal.

A relação entre a entidade e a prefeitura do Rio é antiga. A Fundação já manteve acordos com diferentes gestões municipais e costuma divulgar sua participação em períodos de grandes eventos, como ano novo e carnaval, e outras situações emergenciais de alerta meteorológico.





Quem é a Fundação Cacique Cobra Coral?

A Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC) é uma instituição esotérica brasileira que atua para minimizar os impactos de fenômenos naturais e desequilíbrios ambientais provocados pela ação humana.

A entidade foi fundada por Ângelo Scritori e atualmente é presidida por sua filha, Adelaide Scritori. Ela se apresenta como médium e afirma incorporar o espírito do Cacique Cobra Coral, a quem atribui a capacidade de interferir em fenômenos climáticos.

A instituição diz realizar operações para influenciar as condições meteorológicas, como reduzir chuvas, afastar tempestades e auxiliar no enfrentamento de períodos de estiagem.

A Fundação oficialmente já prestou assistência a governos e organizações de diferentes países.