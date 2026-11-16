Divulgação / Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro Criança foi encaminhada para o hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)

Uma criança de cinco anos foi atingida por uma bala perdida na cabeça dentro da própria casa, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no último domingo (15).

Segundo o relato dos pais à polícia, a família estava reunida na sala, assistindo à televisão, quando ouviu barulhos de fogos de artifício. Pouco depois, a menina começou a gritar e os familiares perceberam que ela estava sangrando na cabeça.

Ao verificarem o que poderia ter acontecido, os responsáveis encontraram um buraco em uma das telhas da casa. A suspeita é de que o disparo tenha atravessado o telhado e atingido a criança.

A menina foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), também em São Gonçalo. Na unidade, ela passou por exames e foi avaliada por uma equipe médica, incluindo um neurocirurgião.

De acordo com informações da unidade de saúde, a paciente apresentava quadro estável e foi encaminhada para uma cirurgia de retirada do projétil. Após o procedimento, a criança recebeu alta médica ainda na noite de domingo.

Polícia investiga origem do disparo

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados pelo hospital após a entrada da criança ferida por arma de fogo, conforme manda a legislação brasileira. Segundo a Polícia Militar, não havia operações policiais em andamento na região no momento em que a menina foi atingida.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do disparo e identificar de onde partiu o tiro.





Grande Rio tem 15 crianças baleadas em 2026

Com o caso registrado em São Gonçalo, chega a 15 o número de crianças baleadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 2026, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado.

Desse total, quatro morreram e outras 11 ficaram feridas. O levantamento considera crianças com idades entre zero e 11 anos, conforme a classificação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).