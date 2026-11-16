DIVULGAÇÃO / PRF Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu oito fuzis na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Sul Fluminense.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu oito fuzis durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Piraí, no Sul Fluminense. Um homem de 46 anos, foi preso em flagrante.

Na ocasião, os agentes abordaram uma carreta que transportava uma carga de frango com destino à cidade do Rio de Janeiro, na pista da Rodovia Presidente Dutra sentido capital. Segundo a PRF, o veículo estava parado no acostamento quando foi interceptado por policiais da 7ª Delegacia, localizada em Resende.

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Durante a fiscalização, o motorista informou que havia saído do Paraná e transportava a carga de frango, mas não soube indicar com precisão o endereço onde faria a entrega, limitando-se a dizer que o destino seria a capital fluminense.

O condutor também afirmou que havia parado devido a um problema mecânico na carreta, mas não conseguiu explicar qual seria o defeito.





Fuzis estavam escondidos em bolsas

Diante das inconsistências nas informações, os policiais realizaram uma revista no veículo. Durante a inspeção, encontraram uma bolsa em um compartimento lateral da carreta destinado ao armazenamento de utensílios de cozinha.

Questionado pelos agentes, o motorista confessou que transportava fuzis desmontados. Na sequência, os policiais localizaram outra bolsa com mais peças e componentes na cabine do veículo.

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Ao todo, foram encontrados peças suficientes para montar oito fuzis do modelo HK G3, de origem portuguesa. Ainda de acordo com a PRF, o homem já possuía uma passagem pela polícia por tráfico de drogas.

O motorista foi preso e a ocorrência encaminhada à 94ª Delegacia de Polícia (Piraí), onde o caso foi registrado na tarde da última sexta-feira (13). A Polícia Civil ficará responsável pela investigação.