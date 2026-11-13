Divulgação / Polícia Civil Suspeito foi encontrado em Niterói, no Rio de Janeiro

Uma operação da Polícia Civil da Bahia prendeu dois homens investigados por participação em uma organização criminosa suspeita de envolvimento em 23 assassinatos. As prisões ocorreram na manhã desta sexta-feira (13), durante diligências realizadas em Salvador e no Rio de Janeiro.

Um dos principais alvos da investigação, identificado como liderança do Comando Vemelho (CV), foi localizado em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, em uma ação que contou com o apoio da Polícia Civil fluminense.

O homem preso em Niterói é conhecido pelo apelido deSegundo as investigações, ele é apontado como um dos integrantes da liderança dona Bahia e teria a influência no comando de comunidades dominadas pela facção como Ilha Amarela, Plataforma e São João do Cabrito, em

O outro investigado, que não teve o seu nome divulgado, foidurante as diligências realizadas na própria capital baiana. Os dois são apontados pelacomo integrantes de uma outra facção criminosa que, posteriormente, migraram para o Comando Vermelho.





Grupo é investigado por 23 assassinatos



As diligências fazem parte da "operação fidelis" e mobilizou equipes policiais nos dois estados. A ação é conduzida pela 3ª Delegacia de Homicídios/BTS, vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Divulgação / Polícia Civil Operação Fidelis foi realizada pela Polícia Civil da Bahia





De acordo com um levantamento da Polícia Civil da Bahia, 23 assassinatos são atribuídos ao grupo investigado. Destes, 17 teriam sido realizados entre 2025 e 2026. A maioria das vítimas seria formada por antigos aliados dos suspeitos.

As apurações indicam que, depois de ingressarem no, os dois homens passaram a organizar ataques armados contra integrantes dacom o objetivo, segundo a investigação, de ampliar o território de domínio dona

Além da expansão territorial, os ataques também estariam relacionados à disputa pelo controle de rotas estratégicas utilizadas para o transporte ilegal de armas e drogas.