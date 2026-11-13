Uma operação da Polícia Civil da Bahia prendeu dois homens investigados por participação em uma organização criminosa suspeita de envolvimento em 23 assassinatos. As prisões ocorreram na manhã desta sexta-feira (13), durante diligências realizadas em Salvador e no Rio de Janeiro.
Um dos principais alvos da investigação, identificado como liderança do Comando Vemelho (CV), foi localizado em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, em uma ação que contou com o apoio da Polícia Civil fluminense.O homem preso em Niterói é conhecido pelo apelido de "Coroa". Segundo as investigações, ele é apontado como um dos integrantes da liderança do Comando Vermelho na Bahia e teria a influência no comando de comunidades dominadas pela facção como Ilha Amarela, Plataforma e São João do Cabrito, em Salvador.O outro investigado, que não teve o seu nome divulgado, foi preso durante as diligências realizadas na própria capital baiana. Os dois são apontados pela polícia como integrantes de uma outra facção criminosa que, posteriormente, migraram para o Comando Vermelho.
Grupo é investigado por 23 assassinatos
As diligências fazem parte da "operação fidelis" e mobilizou equipes policiais nos dois estados. A ação é conduzida pela 3ª Delegacia de Homicídios/BTS, vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).
De acordo com um levantamento da Polícia Civil da Bahia, 23 assassinatos são atribuídos ao grupo investigado. Destes, 17 teriam sido realizados entre 2025 e 2026. A maioria das vítimas seria formada por antigos aliados dos suspeitos.As apurações indicam que, depois de ingressarem no Comando Vermelho, os dois homens passaram a organizar ataques armados contra integrantes da antiga facção com o objetivo, segundo a investigação, de ampliar o território de domínio do CV na Bahia.Além da expansão territorial, os ataques também estariam relacionados à disputa pelo controle de rotas estratégicas utilizadas para o transporte ilegal de armas e drogas.