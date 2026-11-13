Reprodução Delegado Lauro César Lethier Rangel que irá assumir a Secretaria de Segruança Pública

O governador Douglas Ruas (PL) já escolheu quem será o responsável pela segurança pública durante sua gestão do estado do Rio de Janeiro, que terá início em 2027. O delegado da 73ª DP (Neves), em São Gonçalo, Lauro César Lethier Rangel, foi escolhido para assumir a Secretaria de Segurança Pública. A confirmação do nome acontecerá nesta sexta-feira (13), em um evento na sede da Fecomércio, no Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

À frente da pasta,terá como missão comandar de forma integrada as ações das equipes das

O delegado é um nome forte da segurança pública na região de São Gonçalo, um dos principais colégios eleitorais de apoio a Douglas Ruas (PL) e município que é comandado pelo seu pai, o prefeito Capitão Nelson.

Quem é Lauro César Lethier Rangel?



Lauro Rangel é natural de Niterói e está na Polícia Civil desde abril de 2002, quando ingressou na corporação após se formar em Direito pela Universidade Candido Mendes.

Aprovado em um concurso público realizado em 2001, ele foi lotado primeiro namas, ao longo da carreira, também passou pelas delegacias de Nilópolis, Bonsucesso, Penha, Vila Isabel, Fonseca, Brás de Pina, Icaraí, Paracambi, São Pedro da Aldeia, Itaipu, São José do Vale do Rio Preto, Alcântara, Iguaba Grande e Mangaratiba.

Quando esteve à frente dacomandou a equipe da qualantes de entrar na política, também fez parte como inspetor da Polícia Civil.

Em novembro de 2023,recebeu amaior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A homenagem foi realizada por iniciativa deque já ocupava o cargo de deputado estadual, que destacou a época o "reconhecimento à trajetória profissional do delegado".

Com odefinido, Ruas e Lauro Rangel deverão definir quem serão os comandantes das polícias Civil e Militar do estado.