Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Pedro Paulo, deputado federal há quatro mandatos consecutivos, é o nome do partido ao Senado desde 2010

A Advocacia-Geral da União (AGU) se posicionou contra o pedido do PSD para a realização de um segundo turno na eleição para o governo do Rio de Janeiro. Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF ) nesta sexta-feira (13), o órgão defendeu que seja mantida a decisão que rejeita a solicitação do partido de Eduardo Paes.

O parecer foi assinado pelosubstituto, Flávio José Roman. Apediu que o plenário doconfirme a decisão individual do ministro Cristiano Zanin, que negou a liminar apresentada pela campanha do ex-prefeito na quinta-feira (12).

Para justificar o posicionamento, aargumentou que a discussão ainda pode ser resolvida no âmbito daSegundo o órgão, existem dois recursos pendentes de julgamento no(TSE) relacionados à anulação dos votos recebidos por(Republicanos) no primeiro turno.

Um dos recursos questiona justamente a retirada desses votos da base de cálculo utilizada para definir se aseria decidida em primeiro ou segundo turno.

Na avaliação da, uma intervenção doantes da conclusão da análise pelorepresentaria uma antecipação de uma discussão que deve ser resolvida inicialmente pela própria Justiça Eleitoral.





Entenda a disputa pelo segundo turno

A discussão judicial que envolve a disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro tem origem no registro da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), que concorreu ao cargo Sub judice.

A confirmação da inelegibilidade veio só depois do primeiro turno e, com isso, os 274.411 votos recebidos pelo ex-governador foram anulados.