A Advocacia-Geral da União (AGU) se posicionou contra o pedido do PSD para a realização de um segundo turno na eleição para o governo do Rio de Janeiro. Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF ) nesta sexta-feira (13), o órgão defendeu que seja mantida a decisão que rejeita a solicitação do partido de Eduardo Paes.O parecer foi assinado pelo advogado-geral da União substituto, Flávio José Roman. A AGU pediu que o plenário do Supremo confirme a decisão individual do ministro Cristiano Zanin, que negou a liminar apresentada pela campanha do ex-prefeito na quinta-feira (12).Para justificar o posicionamento, a Advocacia-Geral da União argumentou que a discussão ainda pode ser resolvida no âmbito da Justiça Eleitoral. Segundo o órgão, existem dois recursos pendentes de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relacionados à anulação dos votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos) no primeiro turno.Um dos recursos questiona justamente a retirada desses votos da base de cálculo utilizada para definir se a eleição seria decidida em primeiro ou segundo turno.Na avaliação da AGU, uma intervenção do STF antes da conclusão da análise pelo TSE representaria uma antecipação de uma discussão que deve ser resolvida inicialmente pela própria Justiça Eleitoral.
Entenda a disputa pelo segundo turno
A discussão judicial que envolve a disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro tem origem no registro da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), que concorreu ao cargo Sub judice.A confirmação da inelegibilidade veio só depois do primeiro turno e, com isso, os 274.411 votos recebidos pelo ex-governador foram anulados. A anulação dos votos fez a Justiça Eleitoral refazer os cálculos do primeiro turno e, na recontagem, Douglas Ruas (PL) passou a ter percentual suficiente para ser declarado eleito sem a realização de segundo turno.