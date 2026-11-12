Reprodução Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta quinta-feira (12) o pedido de liminar do PSD, partido de Eduardo Paes , para realização do segundo turno da eleição para o governo do Rio de Janeiro. O mérito da ação, porém, ainda será analisado.

Na apuração do 1º turno, em 4 de outubro, a disputa terminou com Douglas Ruas (PL) à frente, com 49,27% dos votos válidos e Paes em segundo, com 42,76%. Quatro dias depois, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou o indeferimento da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), anulou os 274.411 votos que ele recebeu e determinou a exclusão esses votos do cálculo.

A exclusão desses votos da contagem fez Ruas ultrapassar a metade dos votos válidos, percentual necessário para vencer no primeiro turno. O candidato do PL passou a 50,88%, e Paes, a 44,16%.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) refez a contagem em 10 de outubro. O novo resultado foi homologado em 15 de outubro e Ruas foi proclamado eleito no primeiro turno.

Ação do PSD

O PSD então solicitou ao Supremo que suspendesse os efeitos da decisão do TSE que confirmou o indeferimento da candidatura de Garotinho.

Em análise preliminar, Zanin considerou inadequado o uso de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) para contestar a decisão do TSE enquanto a discussão segue aberta no processo eleitoral.

O ministro citou recursos que, segundo informações do TSE mencionadas na decisão, ainda aguardavam julgamento na Corte Eleitoral.

O PSD pede que os votos em Garotinho continuem na base de cálculo usada para definir se haveria segundo turno, porque o nome dele estava na urna e os eleitores manifestaram uma escolha.

"A interpretação impugnada, contudo, mantém aberta outra via para o mesmo resultado: quem sabe que terá o registro negado pode manter-se na urna, captar votos e aguardar que a anulação definitiva retire esses votos da base", argumenta o partido.

O diretório nacional do PSD pediu inicialmente que a disputa ocorresse em 25 de outubro, data prevista no calendário eleitoral, ou em outra data definida pelo TSE antes da diplomação, marcada para 18 de dezembro.