Reprodução Traficante do TCP lutou na guerra da Ucrânia e postou registros nas redes sociais

Um traficante de 26 anos, identificado como "Predador", foi preso nesta quinta-feira (12) na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o criminoso é ligado a facção Terceiro Comando Puro (TCP) e foi recrutado para defender a Ucrânia na guerra contra a Rússia, onde esteve em combate por cerca de cinco meses.

Após retornar ao Brasil, o criminoso voltou a integrar as atividades do TCP como parte do grupo responsável pela segurança das lideranças do tráfico de drogas na Vila Pinheiro, no Complexo da Maré, também na Zona Norte.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), após um trabalho de inteligência e monitoramento para identificar a localização do condenado que foi capturado sem registro de confronto ou feridos.

Traficante atuou em equipe de combate na Ucrânia

De acordo com informações levantadas pela Polícia Civil,"Predador" permaneceu na zona de conflito entre fevereiro e julho deste ano.

Durante o período, integrou uma equipe de assalto formada por voluntários estrangeiros, na qual recebeu treinamento e experiência em combate. Pela atuação, ele recebia um salário equivalente a R$ 12 mil mensais.





Condenado por tráfico tinha mandado de prisão

Reprodução Traficante recebeu R$ 12 mil para lutar na guerra da Ucrânia





Contra ele, os policiais cumpriram um mandado de prisão pela condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo a Polícia Civil, ele ainda tem nove anos e seis meses de pena a cumprir em regime fechado.