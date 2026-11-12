Reprodução/Prefeitura de Nova Iguaçu Equipe da concessionária faz manutenção para restabelecer energia elétrica

A Prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ), entrou com uma ação civil pública contra a Light, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no município, cobrando R$ 1 milhão por danos morais coletivos após os apagões provocados pelo temporal do último sábado (7), que deixou cerca de 85 mil imóveis sem energia elétrica. Além da indenização, a ação também pede multa diária de R$ 100 mil caso a concessionária descumpra as determinações judiciais.

De acordo com comunicado divulgado pela Prefeitura, a medida foi tomada por conta da demora no restabelecimento do serviço e da falta de equipes suficientes para atender às ocorrências.

Ainda segundo o município, levantamentos feitos com base nos dados disponibilizados pela própria Light identificaram interrupções de até 74 horas em bairros como Cabuçu, Campo Alegre, Austin e Centro.

Em diversas localidades, os chamados permaneciam classificados como “em preparação”, mesmo depois de mais de 24 horas sem energia e sem equipes designadas, diz a administração municipal.

Os registros mostram ainda que, entre quase 100 ocorrências com mais de 24 horas de interrupção, apenas duas estavam em execução.

Mais de 48 horas após a tempestade, cerca de 13 mil imóveis, nove escolas municipais e três Unidades Básicas de Saúde (UBS) continuavam sem fornecimento de energia.

Alerta antecipado

Antes mesmo do temporal de sábado, que atingiu Nova Iguaçu com rajadas de vento de até 80,6 km/h, a Prefeitura já havia encaminhado um ofício à Light solicitando o reforço preventivo das equipes, diante da previsão de chuvas e ventos fortes.

O município alega que, mesmo com o alerta antecipado, a concessionária não conseguiu dar uma resposta à altura da emergência, deixando milhares de moradores sem energia por vários dias.

“Não podemos aceitar é que milhares de famílias fiquem dias sem luz, sem previsão e sem uma resposta da concessionária. A Light foi avisada antes da chuva e pedimos reforço das equipes”, afirmou o prefeito Dudu Reina (PP), no comunicado.

Cobrança de planejamento

A ação da prefeitura também exige que a Light apresente um plano emergencial para situações de crise, com definição de equipes, rotas de atendimento e prazos para restabelecimento da energia.

A concessionária deverá ainda apresentar relatórios diários sobre os serviços realizados e as ocorrências pendentes, além de adotar medidas permanentes para melhorar sua estrutura de atendimento e evitar que os problemas se repitam em novos eventos climáticos.

O processo tramita na 4ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) .