Divulgação / Polícia Civil Avó é presa suspeita de matar neta de 4 anos na Maré

Uma mulher de 63 anos foi presa em flagrante nesta quarta-feira (11) suspeita de matar a própria neta, de 4 anos, com uma facada no pescoço, na comunidade da Maré, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, a criança também teria sido alvo de uma tentativa de esganadura antes de ser atingida pela faca.

A menina foi socorrida pela cuidadora da idosa e levada a uma unidade de saúde da comunidade, mas não resistiu aos ferimentos. A suspeita foi localizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na mesma unidade de saúde.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu na manhã desta quarta-feira, na casa da família.





Polícia aponta ciúmes como possível motivação

A Polícia Civil aponta que a motivação estaria relacionada à ciúmes que a avó sentia da própria neta Segundo a investigação, a mulher não aceitava que a filha, mãe da criança, dedicasse mais atenção e cuidados à menina do que a ela própria. Esse comportamento teria provocado sentimentos de ciúmes e ressentimento.

Após tomarem conhecimento do caso, policiais da DHC iniciaram diligências para localizar a suspeita, e chegaram até ela na unidade de saúde.

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Inicialmente, a idosa foi conduzida à 21ª DP (Bonsucesso). Posteriormente, foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital, onde acabou autuada em flagrante por homicídio.

A faca utilizada no crime foi apreendida e será submetida à perícia. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica do homicídio e as demais circunstâncias do caso.

Possíveis penas

Por se tratar de uma vítima de 4 anos, o caso pode ser enquadrado como homicídio qualificado contra menor de 14 anos, cuja pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão. A legislação também prevê aumento de dois terços quando o crime é cometido por um ascendente, como mãe, pai ou avó..

Com a aplicação desse aumento, a pena pode variar de 20 a 50 anos de reclusão.