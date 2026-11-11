divulgação/ Loterj Ganhadores da Rio de Prêmios ficam sem receber R$ 600 mil

Apostadores que venceram sorteios pela Rio de Prêmios, uma das principais loterias do Rio de Janeiro, estão enfrentando dificuldades para receber os devidos valores que podem chegar a R$ 160 mil por pessoa. Os prêmios pendentes, são de responsabilidade da operadora Via Loterias, que afirma não conseguir movimentar o dinheiro mantido na RioPag, empresa ligada ao advogado Willer Tomaz.

A situação levou a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) a notificar extrajudicialmente a intermediadora financeira. Em documento enviado no último dia 9 de novembro, a empresa cobrou esclarecimentos sobre a indisponibilidade dos recursos e estabeleceu prazo até esta quarta-feira (11) para que se apresente uma solução.

De acordo com a notificação, a Via Loterias possui aproximadamente R$ 1 milhão em saldo na RioPag, mas está impossibilitada de realizar transferências, saques ou pagamentos aos ganhadores. Desse montante, cerca de R$ 600 mil correspondem a premiações que ainda não foram repassadas aos contemplados.

Entre os valores pendentes estão um prêmio de R$ 160 mil, outro de R$ 150 mil, três de aproximadamente R$ 66,6 mil e dois de R$ 38 mil.

Entenda o impasse nos pagamentos

A Rio de Prêmios é uma das loterias autorizadas pela Loterj e é operada pela Via Loterias. Na estrutura de funcionamento, a RioPag atua como intermediadora financeira, responsável pela movimentação dos recursos.

Segundo a notificação da Loterj, a falta de acesso ao dinheiro tem prejudicado diretamente as operações da Via Loterias e impedido que a empresa cumpra os compromissos com os ganhadores.

O documento classifica a situação como grave e cobra providências urgentes para solucionar o problema.

Em nota, a Loterj informou que foi comunicada pela Via Loterias sobre as dificuldades envolvendo a RioPag. A partir do relato, a autarquia decidiu notificar a empresa para obter esclarecimentos e afirmou que pretende apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis.

Empresa já teve contrato rescindido pela Loterj

O atual impasse ocorre após uma série de problemas envolvendo a RioPag e a administração estadual. Durante a gestão do ex-governador Cláudio Castro (PL), a empresa conquistou a exclusividade na intermediação dos pagamentos das loterias fluminenses.

Posteriormente, a Loterj iniciou um processo de rescisão administrativa do contrato, após apontar a retenção de aproximadamente R$ 20,9 milhões em recursos estaduais. A autarquia também aplicou cobranças e penalidades à empresa.

A RioPag, porém, conseguiu uma decisão judicial provisória que suspendeu os efeitos da rescisão e das punições, permitindo que continuasse prestando os serviços enquanto a disputa é analisada pela Justiça.

O episódio envolvendo os ganhadores da Rio de Prêmios representa mais um problema relacionado à disponibilidade dos recursos movimentados pela intermediadora.

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Ligação com Willer Tomaz

Segundo a Polícia Federal, a RioPag está ligada ao advogado Willer Tomaz, que seria um dos sócios da empresa. Segundo reportagem do UOL, a PF obteve nas investigações um e-mail enviado em dezembro de 2024 ao setor de compliance do Magnum Bank onde ele declarou ser "sócio ou acionista" da empresa.

Além disso, Willer é investigado por lavar dinheiro em casas de apostas em inquérito no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, junto ao senador Flávio Bolsonaro. Segundo as investigações, os dois seriam possíveis sócios ocultos da Best Bet, casa de apostas esportivas que operava no Rio de Janeiro regulamentada pela Loterj. Neste caso, Willer seria dono de uma bet e também sócio da empresa que intermediava o dinheiro apostado através da Loterj.

Em 23 de outubro, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão das atividades econômicas, financeiras e empresariais de companhias relacionadas a Willer Tomaz, além do bloqueio de bens de R$ 6 bilhões.

A Loterj afirmou que não integra o processo e orientou que eventuais questionamentos sobre os efeitos da decisão judicial sejam encaminhados diretamente à RioPag.