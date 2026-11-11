Reprodução Pedro Henryk, de 15 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica

Um adolescente de 15 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto jogava futebol em uma quadra no bairro Bonfim, em Japeri, na Baixada Fluminense. Identificado como Pedro Henryk, o jovem encostou em uma estrutura metálica do alambrado e foi levado ao Hospital Geral de Japeri, mas não resistiu.

De acordo com a Prefeitura de Japeri, Pedro chegou à unidade de saúde em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou manobras de reanimação por aproximadamente 30 minutos, mas o adolescente veio a óbito.

O acidente aconteceu na segunda-feira (9). Segundo relatos, a quadra já vinha sendo alvo de críticas dos moradores em vídeos que circulavam nas redes sociais por problemas de estrutura e nas instalações elétricas onde o alambrado provocava choques, principalmente em dias de chuva.

O que dizem a Prefeitura e a Light

Em nota, a Prefeitura de Japeri informou que os ventos fortes e as chuvas registrados no fim de semana podem ter deslocado parte do gradil da quadra, fazendo com que a estrutura entrasse em contato com a rede elétrica.

A administração municipal afirmou tabmém que interditou o espaço, acionou a Light para realizar uma vistoria e prestou assistência à família do adolescente.

A concessionária, por sua vez, informou que equipes estiveram no local e constataram que as instalações sob responsabilidade da empresa estavam dentro dos padrões técnicos.





Polícia Civil investiga o caso

O caso é investigado pela 63ª DP (Japeri). Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi realizada na quadra e outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Pedro era estudante do CIEP 401 Lucimar Sousa Santos. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Japeri lamentou a morte do adolescente e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.

O velório e o sepultamento do adolescente foram realizados na terça-feira (10).

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