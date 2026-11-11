Um adolescente de 15 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto jogava futebol em uma quadra no bairro Bonfim, em Japeri, na Baixada Fluminense. Identificado como Pedro Henryk, o jovem encostou em uma estrutura metálica do alambrado e foi levado ao Hospital Geral de Japeri, mas não resistiu.
De acordo com a Prefeitura de Japeri, Pedro chegou à unidade de saúde em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou manobras de reanimação por aproximadamente 30 minutos, mas o adolescente veio a óbito.
O acidente aconteceu na segunda-feira (9). Segundo relatos, a quadra já vinha sendo alvo de críticas dos moradores em vídeos que circulavam nas redes sociais por problemas de estrutura e nas instalações elétricas onde o alambrado provocava choques, principalmente em dias de chuva.
O que dizem a Prefeitura e a Light
Em nota, a Prefeitura de Japeri informou que os ventos fortes e as chuvas registrados no fim de semana podem ter deslocado parte do gradil da quadra, fazendo com que a estrutura entrasse em contato com a rede elétrica.
A administração municipal afirmou tabmém que interditou o espaço, acionou a Light para realizar uma vistoria e prestou assistência à família do adolescente.
A concessionária, por sua vez, informou que equipes estiveram no local e constataram que as instalações sob responsabilidade da empresa estavam dentro dos padrões técnicos.
Polícia Civil investiga o caso
O caso é investigado pela 63ª DP (Japeri). Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi realizada na quadra e outras diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Pedro era estudante do CIEP 401 Lucimar Sousa Santos. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Japeri lamentou a morte do adolescente e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.
O velório e o sepultamento do adolescente foram realizados na terça-feira (10).
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