Foto:Thiago Lontra/ALERJ O ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar, preso desde março de 2026

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, foi transferido para uma penitenciária do Rio de Janeiro após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em decisão proferida no último dia 30 de outubro.

desde março de 2026 pelaestava na, no Rio Grande do Norte, e agora ficará detido no, no Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana doA transferência foi realizada na madrugada desta terça-feira (10).

Na mesma decisão que transferiu Rodrigo Bacellar, Alexandre de Moraes autorizou a soltura do desembargador federal Macário Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que também havia sido preso no âmbito da Operação Unha e Carne. A prisão preventiva do magistrado foi substituída por medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.





Prisão e investigação

Rodrigo Bacellar foi preso pela primeira vez em 3 de dezembro de 2025, durante a Operação Unha e Carne, da Polícia Federal (PF). A investigação apura o suposto vazamento de informações sigilosas da Operação Zargun, realizada em setembro daquele ano, que resultou na prisão do então deputado estadual TH Joias.

Reprodução Bacellar e TH Joias, alvos da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal





Na ocasião, Bacellar era presidente da Alerj. Ele chegou a deixar a prisão seis dias depois, após a Assembleia Legislativa revogar a decisão. O ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória, mas impôs medidas cautelares, incluindo o afastamento da presidência da Casa e o uso de tornozeleira eletrônica.

Em 27 de março de 2026, o ex-parlamentar voltou a ser preso por determinação de Moraes, durante a terceira fase da Operação Unha e Carne. Posteriormente, foi transferido para a Penitenciária Federal de Mossoró.

Segundo as investigações, Bacellar teria alertado TH Joias sobre a operação policial que seria realizada contra ele, além de orientá-lo a destruir provas. A suspeita surgiu a partir da análise do celular do ex-presidente da Alerj, que identificou contatos entre os dois na véspera da operação.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Bacellar por obstrução de investigação relacionada a uma organização criminosa. Em agosto deste ano, a Primeira Turma do STF recebeu a denúncia e tornou o ex-parlamentar réu no processo.



