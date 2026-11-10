Divulgação / MPRJ MPRJ faz nova ação contra bingos reabertos na Zona Norte

Dois bingos clandestinos que haviam sido fechados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) em agosto voltaram a funcionar e foram alvo de uma nova operação na manhã desta terça-feira (10). Os estabelecimentos ficam na Tijuca e na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio de Janeiro e, segundo as investigações, seriam utilizados para financiar a organização criminosa conhecida como “a nova cúpula do jogo do bicho”.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) obteve sete mandados de busca e apreensão contra os proprietários dos dois estabelecimentos. As ordens judiciais também são cumpridas nos endereços dos responsáveis pelos bingos.

Segundo o Ministério Público, os estabelecimentos fazem parte da estrutura financeira do grupo criminoso liderado pelos contraventores Rogério de Andrade, Vinicius Drumond e Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho.

A operação é realizada pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ (CSI), com apoio de equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).

Bingos já haviam sido fechados em agosto

Os dois estabelecimentos já haviam sido desarticulados durante uma primeira operação realizada em 6 de agosto, mas voltaram a funcionar recentemente. Segundo o MPRJ, a nova ação busca reunir provas, aprofundar as investigações e identificar outros integrantes da organização criminosa.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa. A Justiça também determinou a interdição dos imóveis e a destinação dos bens móveis utilizados pelos estabelecimentos ao Comando de Operações Especiais da Polícia Militar (COE).





Os investigados

Dos três nomes ligados à nova cúpula do jogo do bicho, dois estão presos: Rogério de Andrade e Adilsinho.

Rogério foi preso em 29 de outubro de 2024, na Barra da Tijuca, durante a Operação Último Ato, do Ministério Público do Rio de Janeiro, acusado como mandante do assassinato do contraventor Fernando de Miranda Iggnácio, morto em novembro de 2020, no estacionamento de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes.

Já Adilsinho foi preso em 26 de fevereiro de 2026, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil. Contra ele havia mandados de prisão relacionados a investigações de homicídios e à atuação de uma organização criminosa ligada ao comércio ilegal de cigarros.

Vinícius Drumond é apontado como o sucessor do pai, Luizinho Drumond, conhecido como controlador da região da Leopoldina até falecer em 2020. Apesar de ser alvo de investigações, é o único do trio em liberdade.

O iG não conseguiu localizar a defesa dos investigados. O espaço segue em aberto para os devidos esclarecimentos.