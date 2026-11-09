Reprodução Prédio fica na Rua General Luiz Mendes de Moraes, número 355, e é gerido pela construtora Cury.

Um incêndio atingiu um prédio em construção nesta segunda-feira (9), em Santo Cristo, na Região Portuária do Rio de Janeiro, próximo a rodoviária. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h15 e, segundo o Centro de Operações e Resiliência, o trânsito da região segue afetado por interdições de ruas.

INCÊNDIO ASSUSTA MORADORES E MOTORISTAS PRÓXIMO À RODOVIÁRIA NOVO RIO Um incêndio atingiu um prédio em construção na manhã desta segunda-feira (9), na Rua General Luís Mendes de Moraes, em Santo Cristo, em frente à estação do VLT Praia Formosa e próximo à Rodoviária Novo Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h15 e conseguiu controlar as chamas. Uma grande coluna de fumaça tomou conta da região. Não há registro de feridos. Por conta da ocorrência, a rua foi interditada para o trabalho das equipes, com agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal atuando no local. As causas do incêndio ainda serão investigadas. — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) November 9, 2026





Para controlar as chamas, o Corpo de Bombeiros mobilizou seis viaturas e 19 militares para a ocorrência. O imóvel fica na Rua General Luiz Mendes de Moraes, número 355, e é gerido pela construtora Cury.

Segundo o Corpo de Bombeiros , as apurações indicam que o incêndio teve origem no almoxarifado do prédio, mas ainda não há informações sobre a causa das chamas.

Em nota, a construtora informou que não houve feridos e que nenhum dano estrutural foi identificado no edifício. A Cury também ressaltou que colaborará integralmente para o esclarecimento dos fatos e reforçou seu compromisso com a segurança dos colaboradores e da comunidade do entorno.





Trânsito foi afetado

Por conta do incêndio, a Rua General Luiz Mendes de Moraes segue interditada na altura da estação Praia Formosa do VLT.

Equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal também estão no local para atuar na ocorrência e orientar o trânsito.