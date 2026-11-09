divulgação / Marinha do Brasil Marinha do Brasil resgatou o Velejador na manhã do domingo (8)

A Marinha do Brasil resgatou um velejador estadunidense a aproximadamente 1.610 km a leste do litoral do Rio de Janeiro , no Atlântico Sul. Guy deBoer, de 70 anos, participava da Golden Globe Race 2026, a competição internacional de volta ao mundo em que os participantes navegam sozinhos, a bordo do veleiro Spirit.

Na ocasião, o estadunidense sofreu um acidente de queda dentro da embarcação e fez contato direto com a organização do evento por telefone via satélite. Ele solicitou uma evacuação médica de urgência e a equipe da Golden Globe Race repassou à Marinha informações sobre o quadro clínico do competidor, a localização e as condições de segurança da embarcação.

Velejador ficou inconsciente

Divulgação/GGR2026 Veleiro 'SPIRIT' utilizado pelo americano na Golden Globe Race 2026





O acidente aconteceu no dia 2 de novembro, quando, ao cair, Guy bateu a cabeça, perdeu a consciência e sofreu outros ferimentos pelo corpo.

Nos dias seguintes, o estadunidense passou a apresentar episódios de tontura e o quadro se agravou na tarde de sábado (07), quando ele solicitou socorro após perder os movimentos do braço esquerdo, não conseguir ficar em pé e não se alimentar.

Resgate mobilizou embarcação e helicóptero

A corveta Barroso (V34), da Marinha, que retornava de uma missão na África após participar da Operação 'IBSAMAR IX 2026', foi acionada para atender à ocorrência. Quando recebeu o chamado, o navio estava a aproximadamente 460 km do veleiro e precisou alterar sua rota e ajustar a velocidade para chegar ao local no menor tempo possível.

Para agilizar o atendimento, um helicóptero AH-11B Super Lynx, da Marinha, decolou da corveta Barroso com a tripulação e dois mergulhadores a bordo.

Segundo a Marinha, as condições meteorológicas do local dificultaram o trabalho das equipes. No momento do resgate, a região registrava ventos de aproximadamente 20 a 25 nós e ondas com alturas entre 1,5 m e 2 m.

A retirada do velejador aconteceu por volta das 8h30 (horário de Brasília) de domingo (08). Ao ser resgatado, Guy deBoer recebeu atendimento médico no helicóptero.

Na avaliação inicial, foram identificados sinais de desidratação acentuada e exaustão. Apesar do quadro clínico, o velejador apresentava sinais vitais estáveis. De prontidão, as equipes iniciaram procedimentos de hidratação venosa e administração de antibióticos.

A operação foi cordenada pela Salvamar Sueste, responsável pelas ações de Busca e Salvamento (SAR).





O comandante da corveta Barroso, capitão de fragata Paulo Bacchini Munis, destacou a preparação dos militares para atuar em situações de emergência em alto-mar.

Uma operação como essa demonstra a importância da Marinha contar com navios, aeronaves e equipes preparadas para atuar na extensa área de busca e salvamento sob responsabilidade do Brasil. Tenho muito orgulho da nossa tripulação e de todos os envolvidos. Esse resultado é fruto do treinamento e da preparação diária. Saber que o velejador está a bordo, recebendo os cuidados necessários, é a nossa maior recompensa. Salvar vidas é uma das razões de estarmos no mar. Paulo Bacchini Munis - Comandante da corveta Barroso





Corveta segue para o Rio de Janeiro

divulgação / Marinha do Brasil Corveta 'Barroso'(V34) utilizada no resgate do velejador





Após o resgate, o velejador foi levado para a corveta Barroso, que segue em direção ao Rio de Janeiro. A previsão é que a embarcação militar atraque no Porto da capital fluminense na manhã de quarta-feira (11).

O veleiro Spirit utilizado pelo competidor permaneceu à deriva no Atlântico após a sua retirada.