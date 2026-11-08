Imagem gerada por IA Praia de Atafona, em São João da Barra, no norte do Rio de Janeiro, está sendo engolida pelo mar

O bairro de Atafona, localizado em São João da Barra, no norte do Rio de Janeiro, vem sendo engolido pelo avanço do mar. Ao longo das últimas sete décadas, a erosão costeira provocou o desaparecimento de ruas e quarteirões, deixando para trás casas abandonadas e construções em ruínas.

Ao menos 14 quarteirões foram atingidos pela força da água, incluindo trechos da Avenida Atlântica, uma das principais vias da região. O bairro fica a aproximadamente 3 quilômetros do Centro de São João da Barra.

Localizado próximo à foz do rio Paraíba do Sul, a cidade tem uma população estimada em 38,7 mil habitantes, segundo dados do IBGE.

Como surgiu a Vila de São João

A história de São João da Barra remonta a 1622, quando pescadores vindos de Cabo Frio chegaram à região da foz do rio Paraíba do Sul e estabeleceram um núcleo de pesca.

Entre eles estava Lourenço Espírito Santo, que teria deixado a região após a morte da esposa, que morreu afogada. Ele seguiu em direção ao interior, cerca de 3 quilômetros acima, onde construiu uma casa simples e uma pequena capela dedicada a São João Batista.

Outros moradores passaram a ocupar o entorno, dando origem ao povoado de São João da Praia. Em 1644, foi criada a freguesia de São João Batista da Barra da Paraíba do Sul, por iniciativa de um prelado do Rio de Janeiro.

Décadas depois, em 1674, a capitania de Paraíba do Sul foi doada a um visconde para a criação de vilas. Três anos mais tarde, surgiu a Vila de São João da Paraíba do Sul. Em 1850, o povoado recebeu o título de cidade e passou a se chamar São João da Barra.

O avanço do mar sobre Atafona

Atafona começou a se desenvolver como estância balneária na década de 1950, quando a região passou a atrair moradores e visitantes interessados na proximidade com o mar.

Os primeiros sinais mais perceptíveis de erosão costeira começaram a aparecer por volta de 1960. A localização do bairro, próximo ao encontro do rio Paraíba do Sul com o Oceano Atlântico, está entre os fatores associados ao processo. Alterações no transporte de sedimentos pelo rio, mudanças climáticas, intervenções humanas e desmatamento nas proximidades do estuário também contribuem para o agravamento da erosão.

Com o passar dos anos, o avanço da água passou a atingir áreas ocupadas, destruindo construções e modificando a paisagem do bairro.

Em média, a linha de costa recua entre 3 e 5 metros por ano em Atafona. Em trechos mais vulneráveis e durante períodos de ressaca intensa, a perda de faixa de areia pode chegar a 8 metros ou mais em um único ano.

Desde o início do processo, a região já perdeu mais de 1,2 quilômetro de território e teve mais de 500 construções destruídas.

Relatório ONU

Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), que foi divulgado no ano passado, colocou Atafona como uma das 31 localidades mais ameaçadas do mundo pela elevação dos oceanos.

Entre 1990 e 2020, o mar subiu 13 centímetros na região. Ainda de acordo com o relatório, ele pode subir mais 21 centímetros até 2050.

Como solução do problema, a remoção de toda a população e a realocação das famílias. A praia de Atafona é um distrito com cerca de 6 mil habitantes.

Porém, a solução é alvo de resistência, principalmente do poder público e de pescadores.