A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de chuva intensa, ventos e raios na cidade do Rio de Janeiro neste sábado (07). O aviso prevê pancadas de chuva nas próximas horas e permanece válido até as 7h de domingo (08).
O comunicado orienta os moradores a evitar deslocamentos pelas regiões mais afetadas pela chuva e pelo vento. A população também deve acompanhar as informações divulgadas pelo Centro de Operações Rio e pelos canais oficiais da prefeitura.
Moradores de regiões com risco de deslizamento devem ficar atentos aos alertas sonoros. Segundo a Defesa Civil, o acionamento das sirenes indica perigo e exige que as pessoas deixem suas casas e se desloquem para os pontos de apoio estabelecidos pelo órgão municipal.
A recomendação também é evitar áreas alagadas e não se expor durante períodos de chuva intensa, vento forte e descargas elétricas.
Em caso de emergência, a população pode acionar os seguintes serviços:
- 193: Corpo de Bombeiros;
- 199: Defesa Civil.
O alerta foi enviado aos moradores que mantêm o endereço cadastrado no sistema de notificações da Defesa Civil.