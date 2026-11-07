Reprodução Alerta emitido nos celulares

A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de chuva intensa, ventos e raios na cidade do Rio de Janeiro neste sábado (07). O aviso prevê pancadas de chuva nas próximas horas e permanece válido até as 7h de domingo (08).

O comunicado orienta os moradores a evitar deslocamentos pelas regiões mais afetadas pela chuva e pelo vento. A população também deve acompanhar as informações divulgadas pelo Centro de Operações Rio e pelos canais oficiais da prefeitura.

Moradores de regiões com risco de deslizamento devem ficar atentos aos alertas sonoros. Segundo a Defesa Civil, o acionamento das sirenes indica perigo e exige que as pessoas deixem suas casas e se desloquem para os pontos de apoio estabelecidos pelo órgão municipal.

A recomendação também é evitar áreas alagadas e não se expor durante períodos de chuva intensa, vento forte e descargas elétricas.

Em caso de emergência, a população pode acionar os seguintes serviços:

- 193: Corpo de Bombeiros;

- 199: Defesa Civil.

O alerta foi enviado aos moradores que mantêm o endereço cadastrado no sistema de notificações da Defesa Civil.