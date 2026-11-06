Divulgação: VLT VLT passando pelo Boulevard Olímpico

Os candidatos do Rio de Janeiro inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 terão acesso gratuito ao VLT Carioca, por meio do sistema de bilhetagem eletrônica Jaé, nos domingos dos dias 8 e 15 de novembro, quando serão realizadas as duas etapas da prova.

Para ter acesso ao benefício, estudantes que não possuem cartão de gratuidade precisam realizar o cadastro na plataforma até as 23h59 desta sexta-feira (6), utilizando o mesmo CPF informado na inscrição do exame.

Cada candidato cadastrado no Jaé e no Enem receberá R$ 10 em créditos por dia de prova, valor equivalente a duas passagens, para custear os deslocamentos de ida e volta. O saldo será disponibilizado automaticamente nos dias do exame.

A relação dos CPFs dos candidatos inscritos já foi encaminhado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a prefeitura do Rio para a veiculação do benefício.

Os estudantes da rede pública que já possuem o cartão de gratuidade, poderão utilizá-lo normalmente, sem necessidade de um novo cadastro.

VLT terá operação especial

Além da gratuidade, o VLT Carioca anunciou que terá uma programação especial neste domingo (8). Das 11h às 13h, as linhas 1, 3 e 4 circularão com intervalos médios de 15 minutos.

A linha 1 faz o trajeto entre o Terminal Gentileza e o Aeroporto Santos Dumont. Já a linha 3 liga a Central do Brasil ao Santos Dumont, enquanto a linha 4 conecta o Terminal Gentileza à Praça XV.

Na linha 2, que opera entre Praia Formosa e Praça XV, os intervalos serão de 60 minutos durante todo o domingo.

Benefício poderá ser utilizado no BRT e nos ônibus municipais

Divulgação/ Prefeitura do Rio de Janeiro Passageiros precisam se adaptar ao pagamento por meio eletrônico





Conforme já havia sido anunciado anteriormente, a Prefeitura também irá validar os créditos de gratuidade nos ônibus municipais e no sistema de BRT, respeitando as regras de integração tarifária.

A estimativa, é que aproximadamente 150 mil estudantes sejam contemplados pelas gratuidades em todas as regiões da capital fluminense.