Reprodução Câmera registra lutador espancando vizinha dentro de elevador no Rio

Um lutador de jiu-jítsu foi preso após agredir duas vizinhas em um condomínio na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As agressões aconteceram quando Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, teria invadido o apartamento de uma idosa e atacado duas mulheres, de 66 e 56 anos. Após a chegada dos policiais, o homem resistiu a abordagem e acabou baleado nas pernas.

caso é investigado pela. Diante das imagens das, e pela gravidade das, a Justiça decretou a prisão do lutador porEle também poderá responder por ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.

Segundo as, a confusão começou quando Lucas entrou no apartamento de uma idosa, localizado na Avenida Maracanã, e agrediu a mulher.

Até o momento, a investigação não aponta um motivo aparente para o início das agressões.

Familiares que estavam no mesmo apartamento conseguiram deixar o imóvel e foram tentar pedir ajuda. Uma outra moradora, de 56 anos, ouviu os gritos e foi verificar o que estava acontecendo. Ao chegar no local, encontrou o agressor próximo ao elevador e também foi atacada por ele.



Agressão foi registrada por câmera de segurança

As imagens da câmera de segurança do elevador mostram parte da violência contra a moradora. Lucas, que estava sem camisa e descalço, ordenou que a mulher se ajoelhasse e iniciou uma sequência de agressões.

Reprodução Lutador agridediu uma idosa dentro de casa e espancou uma vizinha que tentou ajudar

tentou se proteger, mas foi atingida por socos, chutes e cotoveladas. O lutador também a imobilizou com um mata-leão e a derrubou no chão do elevador. Mesmo com a mulher caída, as agressões continuaram.

Em outro momento, Lucas segurou a vítima pelo pescoço e bateu a cabeça dela contra o piso do elevador. Após conseguir deixar o local, a mulher, ferida, sangrando e com dificuldades para se locomover, saiu do condomínio e procurou ajuda.

Ela foi encaminhada aoonde recebeu atendimento médico e teve alta.

A outra vítima, adentro do próprio apartamento, está, com quadro de saúde estável.





Lutador foi baleado durante abordagem policial

Após a condusão Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) e agentes da Guarda Municipal foram acionados para atender à ocorrência. Durante a abordagem, Lucas teria reagido e tentado pegar a arma de um dos policiais.

Divulgação / Pcerj Abordagem termina com suspeito baleado e preso

Os agentes efetuaramasdo. Mesmo ferido, ele teriae tentado subir pelas escadas do condomínio. A imobilização ocorreu após o uso de uma

Lucas também foi levado aoPosteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

informou em nota que segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e reunir elementos para o indiciamento do suspeito.

O iG não conseguiu localizar a defesa de Lucas Portela Fontana Gomes, o espaço segue em aberto para os devidos esclarecimentos.