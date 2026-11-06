Divulgação/Polícia Militar do Rio de Janeiro Viatura da Polícia Militar no Rio de Janeiro

A aprovação da PEC da Segurança Pública pelo Senado Federal, que aconteceu na última terça-feira (6), pode abrir caminho para mudanças no enfrentamento ao crime organizado do Rio de Janeiro. Aprovado em dois turnos, o texto amplia a integração entre as forças policiais, fortalece a atuação de órgãos federais e estabelece regras mais rigorosas para integrantes de facções criminosas, milícias e grupos paramilitares.

A mudança mais impactante, é o fortalecimento da participação federal nas ações de segurança com a ampliação das atribuições da Polícia Federal (PF) e do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

Integração policial pode fortalecer operações no Rio

A ampliação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) fortalece a articulação entre os estados com o compartilhamento de informações que podem facilitar a realização de operações conjuntas.

No contexto atual, com a nacionalização das facções criminosas, essa integração pode auxiliar diretamente na retomada de territórios tendo em vista que em diversas operações da Polícia Militar recentes, líderes do Comando Vermelho (CV) de outros estados foram encontrados participando de articulações dentro de comunidades do Rio de Janeiro.

Agora, o estado terá maior integração entre as polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal e demais órgãos de segurança para ter um maior controle e informações quanto a esses faccionados.

Polícia Federal poderá ampliar investigações

Quanto à ampliação das atribuições da Polícia Federal, a PEC prevê competência para investigar organizações criminosas e milícias privadas.

A mudança vai fortalecer investigações sobre esses grupos e suas estruturas em diferentes unidades da federação, incluindo redes de tráfico, lavagem de dinheiro e movimentação de recursos provenientes de atividades ilegais.

No Rio, a medida pode contribuir para atingir não apenas integrantes que atuam diretamente nas comunidades, mas também todas as estruturas financeiras e logísticas que sustentam essas organizações.

Retomada de territórios

No Rio de Janeiro, o principal ponto da PEC deve ser em relação à retomada dos territórios hoje dominados por facções criminosas. Em setembro deste ano, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o governador Ricardo Couto formalizaram acordos de cooperação para ampliar a atuação conjunta contra organizações criminosas.

Um dos documentos trata diretamente dessa integração de dados entre as forças estaduais e federais para a reocupação territorial. No evento de anúncio das medidas, que contou com a presença do iG , Lula chamou essa estratégia no Rio de 'plano piloto' da PEC da segurança.

Cadu Barbosa / iG Autoridades durante o anúncio da ações integradas de segurança pública no Rio de Janeiro





Punições mais rigorosas para integrantes de facções

A nova PEC também prevê punições mais rigorosas para criminosos identificados como integrantes e lideranças de facções.

Entre as medidas estão regras mais restritivas para a liberdade provisória, progressão de regime e outros benefícios penais, além de condições específicas para o cumprimento de penas em estabelecimentos de segurança máxima.

A iniciativa busca dificultar a continuidade das atividades criminosas por pessoas que exercem funções de liderança nas organizações, inclusive a partir do sistema penitenciário.





Mais recursos para a segurança pública

Outro ponto que pode influenciar diretamente no combate ao crime no Rio de Janeiro são os mecanismos para receber recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) e do fundo destinado ao aparelhamento da Polícia Federal contra bloqueios e contingenciamentos.

Outra nova fonte de recursos é a destinação de 10% do superávit financeiro anual do Fundo Social, ligado ao pré-sal, para a segurança pública.

Essa ampliação e a proteção das fontes de financiamento vão favorecer mais investimentos ao estado em equipamentos, tecnologia, inteligência policial e estrutura penitenciária.