Divulgação / Ministério da Saúde Secretaria de Estado de Saúde fará a distribuição das doses para os municípios

O Ministério da Saúde enviou mais duas mil doses de vacina contra a mpox ao Rio de Janeiro, que é o segundo estado com mais diagnósticos da doença em 2026. A remessa chegou para reforçar os estoques e ampliar as ações de prevenção e combate. Com o novo envio, o estado soma 3,5 mil doses recebidas neste ano.

Agora a distribuição dos imunizantes será feita para os municípios sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, enquanto a aplicação será organizada pelas secretarias municipais. Segundo o Ministério da Saúde, novos repasses poderão ser realizados conforme a necessidade identificada pelas autoridades estaduais.

Ainda de acordo com a pasta, a vacinação segue uma estratégia nacional que prioriza pessoas vivendo com HIV/aids que apresentam contagem de linfócitos CD4 inferior a 100 células/mm³, grupo considerado mais vulnerável a desenvolver formas graves da mpox.

O cronograma de imunização prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre as aplicações. A orientação é que as pessoas que fazem parte do público prioritário procurem os Centros de Referência onde já realizam acompanhamento para fazer o cadastro e aguardar o agendamento.

Rio registra 218 casos de mpox em 2026

De acordo com o Ministério da Saúde, o estado do Rio de Janeiro contabilizou 218 casos confirmados de mpox em 2026. O número representa uma redução de 84,2% em comparação com 2022, quando foram registrados aproximadamente 1,3 mil diagnósticos.

Unsplash Vírus Mpox





No Brasil, foram confirmados 665 casos neste ano. O total representa uma queda de 94% em relação a 2022, período em que o país registrou mais de 10 mil infecções.

Por outro lado, segundo dados divulgados na última semana pelo segundo Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ) apontam que o Rio de Janeiro em outubro já superou em 77% o total de casos registrados durante todo o ano passado, quando foram contabilizados 119 casos.

Somente em setembro, foram 45 confirmações da doença no estado. O mês foi o recordista de diagnósticos da Mpox dos últimos três anos. Atualmente, dez pessoas estão internadas na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, para o tratamento da infecção.





Quais são os sintomas da mpox?

A mpox é uma doença causada pelo vírus MPXV. A transmissão acontece principalmente pelo contato direto com lesões na pele, fluidos corporais ou materiais contaminados, como roupas, lençóis e objetos de uso pessoal.

Entre os principais sintomas estão erupções ou lesões na pele, aumento dos linfonodos (ínguas), febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e fraqueza.

Reprodução Sintomas da Mpox





Pessoas que apresentarem sinais compatíveis com a doença devem procurar uma unidade de saúde para avaliação. Quem teve contato próximo com casos suspeitos ou confirmados também deve buscar orientação médica.

A vacinação após a exposição pode ser realizada preferencialmente nos primeiros quatro dias depois do contato. A aplicação também pode ocorrer em até 14 dias, embora a efetividade para evitar a infecção seja menor nesse intervalo.

Entre as principais medidas de prevenção estão evitar contato direto com pessoas infectadas, não compartilhar objetos pessoais, higienizar frequentemente as mãos e lavar roupas, toalhas e lençóis com água e detergente.



