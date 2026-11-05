Rodrigo Soldon/Flickr Raios atingiram toda a cidade nas primeiras horas deste quinta-feira (5)

A cidade do Rio de Janeiro registrou cerca de 3,4 mil descargas elétricas durante a tempestade que atingiu diferentes regiões na madrugada desta quinta-feira (5). Os dados são do Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo (Smac/Climatempo), que contabilizou os raios entre 00h e 6h.

Após as primeiras horas do dia marcadas pela chuva, o tempo abriu e o sol apareceu em diferentes pontos da cidade. Com isso, o calor voltou a ganhar força durante a manhã.

Apesar da melhora temporária nas condições climáticas, a previsão do Sistema Alerta Rio indica a possibilidade de uma nova chuva forte durante o final desta tarde. As pancadas virão novamente acompanhadas de raios, trovões e rajadas de vento de até 76km/h.

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Inmet emite alerta amarelo para tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades. O aviso abrange áreas das cinco regiões do país: Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte e Nordeste.

Ocorrências das chuvas

De acordo com o último boletim do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), até as 12h50, a cidade ainda lidava com ocorrências relacionadas ao temporal, incluindo bolsões d'água, alagamentos, lâminas d'água e quedas de árvores.

Entre os pontos que tiveram registros de bolsões d'água estão a Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes e Sepetiba.

Parte das ocorrências já havia sido finalizada, mas três pontos ainda permanecem com bolsões d'água, são eles:

Avenida das Américas, altura do Terminal BRT Recreio (Recreio dos Bandeirantes)

Rua Nova, interior da comunidade Rio das Pedras, altura do Ciep Professor Lauro de Oliveira Lima (Jacarepaguá)

Também há registros de quedas de árvores na Estrada do Joá, no Humaitá e no Engenho de Dentro.





Confira os dez pontos com os maiores volumes de chuva: