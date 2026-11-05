Raios atingiram toda a cidade nas primeiras horas deste quinta-feira (5)
Rodrigo Soldon/Flickr
Raios atingiram toda a cidade nas primeiras horas deste quinta-feira (5)

A cidade do Rio de Janeiro registrou cerca de 3,4 mil descargas elétricas durante a tempestade que atingiu diferentes regiões na madrugada desta quinta-feira (5). Os dados são do Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo (Smac/Climatempo), que contabilizou os raios entre 00h e 6h.

Após as primeiras horas do dia marcadas pela chuva, o tempo abriu e o sol apareceu em diferentes pontos da cidade. Com isso, o calor voltou a ganhar força durante a manhã.

Apesar da melhora temporária nas condições climáticas, a previsão do Sistema Alerta Rio indica a possibilidade de uma nova chuva forte durante o final desta  tarde. As pancadas virão novamente acompanhadas de raios, trovões e rajadas de vento de até 76km/h.

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Inmet emite alerta amarelo para tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades. O aviso abrange áreas das cinco regiões do país: Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte e Nordeste.

Ocorrências das chuvas

De acordo com o último boletim do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), até as 12h50, a cidade ainda lidava com ocorrências relacionadas ao temporal, incluindo bolsões d'água, alagamentos, lâminas d'água e quedas de árvores.

Entre os pontos que tiveram registros de bolsões d'água estão a Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes e Sepetiba. 

Parte das ocorrências já havia sido finalizada, mas três pontos ainda permanecem com bolsões d'água, são eles:

  • Avenida das Américas, altura do Terminal BRT Recreio (Recreio dos Bandeirantes)
  • Rua Nova, interior da comunidade Rio das Pedras, altura do Ciep Professor Lauro de Oliveira Lima (Jacarepaguá) 
  • Também há registros de quedas de árvores na Estrada do Joá, no Humaitá e no Engenho de Dentro.


Confira os dez pontos com os maiores volumes de chuva:

  • Barra/Riocentro: 73,6 mm;
  • Grota Funda: 70,6 mm;
  • Alto da Boa Vista: 57,6 mm;
  • Recreio dos Bandeirantes: 50 mm;
  • Jacarepaguá/Cidade de Deus: 48 mm;
  • Rocinha: 42,8 mm;
  • Jardim Botânico: 42,6 mm;
  • Estação Grajaú/Jacarepaguá: 40,8 mm;
  • Barra/Barrinha: 37 mm;
  • Guaratiba: 33,8 mm.
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2026-11-05/rio-registra-3-mil-raios-durante-temporal--nova-chuva-e-esperada.html
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