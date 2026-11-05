A cidade do Rio de Janeiro registrou cerca de 3,4 mil descargas elétricas durante a tempestade que atingiu diferentes regiões na madrugada desta quinta-feira (5). Os dados são do Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo (Smac/Climatempo), que contabilizou os raios entre 00h e 6h.
Após as primeiras horas do dia marcadas pela chuva, o tempo abriu e o sol apareceu em diferentes pontos da cidade. Com isso, o calor voltou a ganhar força durante a manhã.
Apesar da melhora temporária nas condições climáticas, a previsão do Sistema Alerta Rio indica a possibilidade de uma nova chuva forte durante o final desta tarde. As pancadas virão novamente acompanhadas de raios, trovões e rajadas de vento de até 76km/h.
Leia mais: Vídeo: tempestade arrasta carro na comunidade da Rocinha, no Rio
Inmet emite alerta amarelo para tempestades
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades. O aviso abrange áreas das cinco regiões do país: Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte e Nordeste.
Ocorrências das chuvas
De acordo com o último boletim do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), até as 12h50, a cidade ainda lidava com ocorrências relacionadas ao temporal, incluindo bolsões d'água, alagamentos, lâminas d'água e quedas de árvores.
Entre os pontos que tiveram registros de bolsões d'água estão a Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes e Sepetiba.
Parte das ocorrências já havia sido finalizada, mas três pontos ainda permanecem com bolsões d'água, são eles:
- Avenida das Américas, altura do Terminal BRT Recreio (Recreio dos Bandeirantes)
- Rua Nova, interior da comunidade Rio das Pedras, altura do Ciep Professor Lauro de Oliveira Lima (Jacarepaguá)
- Também há registros de quedas de árvores na Estrada do Joá, no Humaitá e no Engenho de Dentro.
Confira os dez pontos com os maiores volumes de chuva:
- Barra/Riocentro: 73,6 mm;
- Grota Funda: 70,6 mm;
- Alto da Boa Vista: 57,6 mm;
- Recreio dos Bandeirantes: 50 mm;
- Jacarepaguá/Cidade de Deus: 48 mm;
- Rocinha: 42,8 mm;
- Jardim Botânico: 42,6 mm;
- Estação Grajaú/Jacarepaguá: 40,8 mm;
- Barra/Barrinha: 37 mm;
- Guaratiba: 33,8 mm.