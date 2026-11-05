Reprodução Entregadores da shoppe realizam protestos na porta do galpão da plataforma

Entregadores da Shopee iniciaram uma greve com a paralisação dos serviços nesta quarta-feira (4) no Rio de Janeiro. A mobilização começou com um protesto em frente a um centro de distribuição da plataforma, na Ilha do Governador, na Zona Norte da cidade.





Os profissionais cobram mudanças na organização do trabalho e maior transparência nos critérios utilizados para definir as escalas, rotas e distribuição das entregas. Segundo os manifestantes, o movimento seguirá por tempo indeterminado, até que as reivindicações sejam atendidas.

Outros pontos defendidos pelos entregadores são melhorias na remuneração, redução do número excessivo de paradas por rota e mais agilidade no processo de carregamento dos veículos.

A mobilização pode acabar acarretando em atrasos na chegada de encomendas aos consumidores de diferentes regiões do Rio de Janeiro ao longo dos próximos dias.





O que diz a Shopee?

Procurada, a Shopee i nformou que mantém diálogo com os motoristas parceiros e que está em contato com os profissionais da região para ouvir as reivindicações apresentadas.

A empresa ressaltou que os entregadores atuam como prestadores de serviço independentes e afirmou que continua comprometida em oferecer uma boa experiência tanto aos parceiros quanto aos consumidores.