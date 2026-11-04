REPRODUÇÃO / GOOGLE MAPS Caso aconteceu na Lycée Molière, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio

Dois alunos foram suspensos após o desenho de uma suástica, símbolo associado ao nazismo, em uma atividade escolar do Lycée Molière, instituição francesa de ensino em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. .

Em nota, o colégio confirmou ase informou que oresponsável peloe seus familiares foram convocados para uma reunião com uma comissão educativa. O grupo é formado por representantes da direção, do corpo docente, dos pais e dos alunos.

Escola nega vandalismo de obra de arte

A comissão determinou que o adolescente participe de atividades de reflexão e conscientização sobre ideologias totalitárias. Ele também deverá receber acompanhamento escolar nos próximos meses.

Na nota, o Lycée Molière contestou informações que circularam sobre o episódio de que o desenho da suástica teria sido feito em uma obra da artista plástica Marcela Bonfim. O colégio confirmou que o caso aconteceu em um trabalho de ciências produzido por outros alunos.

A direção também negou qualquer relação do ocorrido com racismo e afirmou que sua comunidade acadêmica repudia manifestações contrárias aos princípios de diversidade, respeito, tolerância e diálogo.

No posicionamento, o Lycée Molière reafirmou seu compromisso com a construção de um ambiente escolar seguro e inclusivo e ressaltou que todos os estudantes devem ter garantido o direito de frequentar as aulas.





Comunidade escolar relata tensão entre professores e direção



Além da repercussão do desenho, mensagens compartilhadas em grupos de professores e integrantes da comunidade escolar apontam para um ambiente de tensão entre docentes, famílias e direção da instituição.

De acordo com os relatos divulgados pelo blog do Ancelmo Gois, alguns professores teriam receio de formalizar denúncias por temer possíveis retaliações.

As mensagens também relacionam outros conflitos envolvendo os mesmos estudantes e até a saída de um professor durante o primeiro semestre por desentendimentos com alunos e com a administração da escola.