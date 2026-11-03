Divulgação / PMERJ Material apreendido pela Plícia Militar durante a Operação na Cidade de Deus

Uma operação da Polícia Militar na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, terminou com cinco criminosos presos e um suspeito morto, após ser baleado em confronto na manhã desta terça-feira (3).

A ação começou durante a madrugada e mobilizou equipes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Recom) e do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar).

Segundo informações da Polícia Milita r, a troca de tiros teve início no local conhecido na comunidade como Itamar, onde os policiais teriam sido atacados pelos traficantes na chegada.

Durante o confronto, um suspeito acabou baleado e foi socorrido pelos agentes, sendo levado até o ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Militar informou que a operação tem como objetivo combater a expansão territorial de grupos criminosos na região, além de coibir roubos de veículos, recuperar automóveis roubados ou clonados e localizar materiais ilícitos.

A ação ocorre um dia depois de uma base da Polícia Militar ser atacada na comunidade da Gardênia Azul, também em Jacarepaguá. Na segunda-feira (2), policiais do 18º BPM foram recebidos a tiros ao verificar informações sobre um ataque à unidade. Após buscas, os agentes apreenderam um fuzil Colt e 28 munições intactas.





Armas e drogas apreendidas

Durante a operação, os policiais apreenderam dois fuzis, duas pistolas, um rádio comunicador e grande quantidade de drogas.

As cinco pessoas detidas e todo o material apreendido foram encaminhados à 32ª DP (Taquara), responsável pelo registro da ocorrência.

Escola estadual suspende atividades

A operação também provocou impactos na rotina dos moradores da comunidade. Segundo a Secretaria estadual de Educação, uma escola estadual da região precisou suspender as atividades nesta terça-feira.