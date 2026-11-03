Reprodução Paes se manifesta e volta a cobrar segundo turno no Rio

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), voltou a defender a realização do segundo turno para a eleição de governador do estado. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (3), o candidato anunciou que retomará a mobilização pela realização de uma nova votação, contrariando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deu a vitória para Douglas Ruas (PL) no primeiro turno, após a anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos).

Após semanas sem se manifestar sobre o caso, Paes justificou que decidiu evitar criar uma discussão jurídica que interferisse nas eleições presidenciais, em que o ex-prefeito apoiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e esteve ao lado durante os principais eventos de campanha no Rio de Janeiro.

Eu entendi que a disputa jurídica do Rio não podia atrapalhar a eleição presidencial. O país precisava votar com tranquilidade e foi isso que aconteceu. Agora chegou a hora da gente falar sobre isso. Eduardo Paes - Ex-prefeito do Rio de Janeiro





O prefeito também afirmou que acompanhou manifestações de diferentes setores da sociedade fluminense que cobram a realização de um segundo turno. Segundo ele, a partir de agora, voltará a participar dessa mobilização.

Disputa judicial

Durante o pronunciamento, Paes voltou a questionar a participação de Anthony Garotinho (Republicanos) no primeiro turno das eleições, realizado em 4 de outubro. O ex-governador recebeu 274.411 votos, mas teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral.

O TSE confirmou, em 8 de outubro, a rejeição do registro e determinou a anulação dos votos recebidos por Garotinho. A decisão provocou uma nova totalização dos resultados, que alterou o percentual dos candidatos.

Inicialmente, Douglas Ruas (PL) havia recebido 49,27% dos votos válidos, enquanto Paes conquistou 42,76%. Com a exclusão dos votos de Garotinho, Ruas passou a contabilizar 50,88%, percentual suficiente para garantir a vitória no primeiro turno.

Paes, no entanto, argumenta que os eleitores que escolheram Garotinho também precisam ser considerados no cálculo da maioria absoluta exigida para definir a necessidade de uma segunda votação.

A decisão do eleitor do Rio no primeiro turno não foi por eleger qualquer candidato, foi por ter segundo turno. E a Constituição, gente, é muito clara: sem maioria absoluta, tem segundo turno. Eduardo Paes - ex-prefeito do Rio de Janeiro





No vídeo, Eduardo Paes também reitera que o PSD já alertava a situação jurídica de Anthony Garotinho ao TSE antes mesmo da realização do primeiro turno. Segundo o ex-prefeito, o partido denunciou durante a campanha que o ex-governador estava com os direitos políticos suspensos e, por isso, não poderia disputar o cargo. Ele ressaltou que, apesar dos questionamentos apresentados, o nome de Garotinho permaneceu nas urnas e atribuiu a situação à legislação eleitoral, que, segundo ele, ainda “permite esse tipo de manobra”.





PSD recorre ao Supremo

A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de uma ação apresentada pelo PSD. O partido questiona a decisão do TSE e defende que os votos de Garotinho sejam considerados na base de cálculo utilizada para definir se um candidato alcançou a maioria absoluta.

O caso está sob relatoria do ministro Cristiano Zanin, que solicitou informações ao TSE e manifestações da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em manifestação encaminhada ao Supremo, o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, afirmou que não seria tecnicamente possível realizar o segundo turno na data inicialmente prevista, em 25 de outubro, devido aos procedimentos necessários para preparar novamente as urnas eletrônicas.

No vídeo, Paes mencionou que a Justiça Eleitoral já tem eleições suplementares previstas para o dia 6 de dezembro em outras localidades do país para defender que a realização de uma nova votação no Rio é possível.

