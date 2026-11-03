Divulgação / Águas do Rio Agentes da Águas do Rio durante as obras do Sistema Guandu

Moradores do Rio de Janeiro, além de sete municípios da Baixada Fluminense, enfrentam interrupções no abastecimento de água nesta terça-feira (3). A suspensão ocorre devido à manutenção anual preventiva do Sistema Guandu, realizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

De acordo com a, a paralisação começou às 4h desta terça-feira, quando asuspendeu temporariamente a produção de água no sistema. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos e a produção comece a ser retomada gradualmente a partir das 4h de quarta-feira (4).

Na capital, as regiões afetadas são o Centro e as zonas Norte e Sul. Já na Baixada Fluminense, a interrupção atinge Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.

A concessionária ainda reiterou no comunicado que mesmo após a retomada integral da produção, onão será normalizado imediatamente em todas as localidades. Segundo a, ada distribuição poderá levar até 72 horas, com possibilidade de um prazo maior em regiões elevadas e nas extremidades das redes.

A empresa orienta que os moradores reserveme priorizem o consumo para atividades essenciais, evitando tarefas que demandem grandes volumes até a recuperação do sistema. Oalternativo por caminhões-pipa será direcionado prioritariamente a hospitais e unidades de urgência e emergência.





Águas do Rio realiza mais de 100 intervenções na rede



Aproveitando a paralisação do Sistema Guandu, a Águas do Rio programou mais de 100 intervenções na infraestrutura de abastecimento da capital e da Baixada Fluminense. Os trabalhos incluem reparos em tubulações, substituição de válvulas e registros, instalação de equipamentos e manutenção preventiva de sistemas de bombeamento.

Também foram instalados três macromedidores em tubulações de grande porte, em pontos da, Praça Seca e Lins de Vasconcelos. Os equipamentos funcionam como grandes hidrômetros e permitem acompanhar o volume de água que passa pelas tubulações, contribuindo para identificar possíveis perdas e melhorar o controle da distribuição.

Ainda estão previstas intervenções em redes e equipamentos operacionais de bairros como Tijuca, Andaraí, Méier, Irajá, Brás de Pina e Ilha do Governador, além de serviços em comunidades atendidas pela concessionária.

Na Baixada, as equipes trabalham em diferentes pontos dos municípios atendidos, com manutenção de bombas e motores, reparos e substituição de componentes importantes para o funcionamento do sistema.

Em nota, ainformou que as melhorias têm como objetivo aumentar a segurança operacional, reduzir os riscos de falhas e tornar o fornecimento mais eficiente, especialmente com a proximidade do verão.