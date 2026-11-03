Moradores do Rio de Janeiro, além de sete municípios da Baixada Fluminense, enfrentam interrupções no abastecimento de água nesta terça-feira (3). A suspensão ocorre devido à manutenção anual preventiva do Sistema Guandu, realizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).De acordo com a Águas do Rio, a paralisação começou às 4h desta terça-feira, quando a Cedae suspendeu temporariamente a produção de água no sistema. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos e a produção comece a ser retomada gradualmente a partir das 4h de quarta-feira (4).Na capital, as regiões afetadas são o Centro e as zonas Norte e Sul. Já na Baixada Fluminense, a interrupção atinge Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.A concessionária ainda reiterou no comunicado que mesmo após a retomada integral da produção, o abastecimento não será normalizado imediatamente em todas as localidades. Segundo a Águas do Rio, a normalização da distribuição poderá levar até 72 horas, com possibilidade de um prazo maior em regiões elevadas e nas extremidades das redes.A empresa orienta que os moradores reservem água e priorizem o consumo para atividades essenciais, evitando tarefas que demandem grandes volumes até a recuperação do sistema. O abastecimento alternativo por caminhões-pipa será direcionado prioritariamente a hospitais e unidades de urgência e emergência.
Águas do Rio realiza mais de 100 intervenções na rede
Aproveitando a paralisação do Sistema Guandu, a Águas do Rio programou mais de 100 intervenções na infraestrutura de abastecimento da capital e da Baixada Fluminense. Os trabalhos incluem reparos em tubulações, substituição de válvulas e registros, instalação de equipamentos e manutenção preventiva de sistemas de bombeamento.Também foram instalados três macromedidores em tubulações de grande porte, em pontos da Baixada Fluminense, Praça Seca e Lins de Vasconcelos. Os equipamentos funcionam como grandes hidrômetros e permitem acompanhar o volume de água que passa pelas tubulações, contribuindo para identificar possíveis perdas e melhorar o controle da distribuição.Ainda estão previstas intervenções em redes e equipamentos operacionais de bairros como Tijuca, Andaraí, Méier, Irajá, Brás de Pina e Ilha do Governador, além de serviços em comunidades atendidas pela concessionária.Na Baixada, as equipes trabalham em diferentes pontos dos municípios atendidos, com manutenção de bombas e motores, reparos e substituição de componentes importantes para o funcionamento do sistema.Em nota, a Águas do Rio informou que as melhorias têm como objetivo aumentar a segurança operacional, reduzir os riscos de falhas e tornar o fornecimento mais eficiente, especialmente com a proximidade do verão.