Divulgação / CBMERJ Bombeiros mobilizam equipes para encontrar homem em Itacuruçá

O Corpo de Bombeiros realiza, nesta terça-feira (3), o terceiro dia de buscas por um homem que desapareceu no mar nas proximidades da Ilha de Itacuruçá, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, o desaparecimento aconteceu na noite de domingo (1º), após uma lancha colidir com uma pedra submersa na região.

Ainda de acordo com as informações dos, a, utilizada para esporte e recreio, transportava seis pessoas quando atingiu o local conhecido como. Com o impacto, o motor parou de funcionar. O condutor entrou na água para verificar o problema, mas acabou sendo levado pela correnteza e não conseguiu retornar à

Bombeiros utilizam drones e mergulhadores nas buscas

Divulgação / CBMERJ Bombeiros fazem 3º dia de buscas por homem em Itacuruçá

Os outros cinco ocupantes foram resgatados por umaparticular e estão em segurança.





As equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda na madrugada de segunda-feira (2). A operação mobiliza militares do 2º Grupamento Marítimo (Barra da Tijuca), do Destacamento 5/M (Sepetiba), mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e profissionais da Coordenadoria de Operações com Veículos Aéreos Não Tripulados (COVANT).

De acordo com as imagens divulgadas pela corporação, os trabalhos contam com o apoio de embarcações, equipamentos de mergulho e drones utilizados no monitoramento da região.

A operação também tem o apoio da Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, além de embarcações de moradores e profissionais que atuam na região.





Onde fica a Ilha de Itacuruçá?

A Ilha de Itacuruçá está localizada na Baía de Sepetiba, na região da Costa Verde, no litoral sul do Rio de Janeiro. Situada no município de Mangaratiba, a ilha fica em frente ao distrito de Itacuruçá, de onde partem embarcações que levam turistas e moradores às praias da região.

O local é conhecido pelas praias cercadas de vegetação e pelo turismo náutico. Entre os pontos da ilha estão as praias do Boi e de Quatiquara, próximas à área em que ocorreu o acidente com a lancha, onde se tem acesso à maior parte das praias apenas por intermédio de embarcações.