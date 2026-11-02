Thiago Lontra/Alerj O ex-deputado e presidente da Alerj Rodrigo Bacellar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a transferência do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para uma unidade do sistema prisional fluminense.

Segundo o advogado do ex-parlamentar, Daniel Bialski, apesar da autorização, o STF ainda não informou quando a transferência será realizada ou para qual unidade prisional Bacellar será encaminhado.

Prisão e investigação



Rodrigo Bacellar foi preso pela primeira vez em 3 de dezembro de 2025, durante a Operação Unha e Carne, da Polícia Federal (PF). A investigação apura o suposto vazamento de informações sigilosas da Operação Zargun, realizada em setembro daquele ano, que resultou na prisão do então deputado estadual TH Joias.

Na ocasião, Bacellar era presidente da Alerj. Ele chegou a deixar a prisão seis dias depois, após a Assembleia Legislativa revogar a decisão. O ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória, mas impôs medidas cautelares, incluindo o afastamento da presidência da Casa e o uso de tornozeleira eletrônica.

Em 27 de março de 2026, o ex-parlamentar voltou a ser preso por determinação de Moraes, durante a terceira fase da Operação Unha e Carne. Posteriormente, foi transferido para a Penitenciária Federal de Mossoró.

Segundo as investigações, Bacellar teria alertado TH Joias sobre a operação policial que seria realizada contra ele, além de orientá-lo a destruir provas. A suspeita surgiu a partir da análise do celular do ex-presidente da Alerj, que identificou contatos entre os dois na véspera da operação.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Bacellar por obstrução de investigação relacionada a uma organização criminosa. Em agosto deste ano, a Primeira Turma do STF recebeu a denúncia e tornou o ex-parlamentar réu no processo.





Desembargador também foi alvo de decisão

Na mesma decisão, Alexandre de Moraes autorizou a soltura do desembargador federal Macário Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que também havia sido preso no âmbito da Operação Unha e Carne.

De acordo com a assessoria de imprensa do STF, a prisão preventiva do magistrado foi substituída por medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Macário foi preso em dezembro de 2025, durante a segunda fase da operação, também pelo possível repasse de informações sigilosas sobre as ações policiais contra TH Joias.