Unsplash Vírus da Mpox, doença com 211 casos confirmados no Rio de Janeiro em 2026

O estado do Rio de Janeiro já confirmou 211 casos da doença mpox no ano de 2026, segundo dados do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ). Outros 119 casos suspeitos estão sendo investigados.

O número de casos confirmados já supera em 77% o total registrado durante todo o ano passado, quando foram contabilizados 119 casos.

Somente em setembro, foram registradas 45 confirmações da doença no estado. O mês foi o recordista de diagnósticos da Mpox dos últimos três anos. Atualmente, dez pessoas estão internadas na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, para o tratamento da infecção.

No Brasil, foram confirmados 665 casos até o final de outubro, de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

O cenário coloca o Rio de Janeiro na segunda posição entre os estados brasileiros com mais confirmações da doença. São Paulo lidera, com 268 casos, em 2026.

O que é mpox e quais são os sintomas?

A mpox é uma doença causada pelo vírus MPXV, considerado uma zoonose, que é uma infecção que pode ser transmitida de animais para seres humanos, mas a transmissão também acontece entre pessoas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, os principais sintomas incluem erupções ou lesões na pele, aumento dos linfonodos (ínguas), febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e fraqueza.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões na pele, fluidos corporais ou materiais contaminados, como roupas, lençóis e objetos de higiene pessoal. Também pode acontecer por meio de gotículas respiratórias, mas, nesse caso, geralmente é necessário um contato próximo e prolongado com a pessoa infectada.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde as principais medidas de prevenção estão evitar o contato direto com pessoas que tenham suspeita ou confirmação da doença. Quando o contato for necessário, a orientação é utilizar equipamentos de proteção, como luvas, máscara, avental e óculos de proteção.





A higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel também é recomendada, especialmente após o contato com uma pessoa infectada.

A indicação é para quem apresentar sintomas compatíveis com a doença procurar uma unidade de saúde para avaliação e iniciar imediatamente o isolamento, além de evitar compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas e lençóis, até o fim do período de transmissão.